Egon Von Greyerz et l’apocalypse des petits marchands d’or

Comme je l’ai déjà dit, tous les sites catastrophistes qui se targuent de prédictions économiques apocalyptiques ont un propriétaire qui cherche à vous vendre de l’or, remède-miracle à la catastrophe planétaire qu’ils prédisent tous. Je ne nie pas que cette catastrophe soit possible mais je nie que l’or soit un remède miracle : on vous le volera ou on vous le taxera ou on vous le prendra. En attendant depuis la dernière crise il a bien moins monté que la bourse ou que le bitcoin ; on relit une page de rhétorique catastrophique-aurifère signée Egon… Sans rancune !

« Nous voici de retour à la période des premiers bourgeons d’une reprise, de faux espoirs et d’incompréhension totale de l’état réel de l’économie mondiale. Il y a quelques petites bonnes nouvelles qui, combinées avec des statistiques économiques manipulées et ajustées saisonnièrement, donnent aux politiciens ce dont ils ont besoin pour disséminer leur évangile optimiste de reprise qui n’a rien à voir avec la réalité.

Un monde qui repose sur une montagne d’endettement

Comment un monde endetté de 250.000 milliards de dollars et nageant dans plus d’1 million de milliards de dollars de produits dérivés sans valeur peut-il s’en sortir ? Évidemment, il ne peut pas, parce que c’est un monde supporté par des jambes de monnaie de papier sans valeur… des jambes qui deviennent de plus en plus longues et de moins en moins stables jour après jour, vu que des milliards s’ajoutent à la dette chaque année.

Devinez quoi ? La dette mondiale serait peut-être sous évaluée de 13 000 à 14 000 milliards $.

Que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Japon ou dans plusieurs autres pays, la situation est devenue totalement irréparable. Mais, comme je l’ai dit dans des articles et interviews récents, ce n’est pas seulement que la situation est irréparable, mais il semble que nous soyons à la fin d’un cycle économique qui a débuté à la fin du Moyen-Âge. J’ai déjà écrit à ce sujet, en 2009, dans un article intitulé « Les années sombres sont là ». Les cycles économiques majeurs prennent beaucoup de temps à se développer et, si nous sommes maintenant au début d’un ralentissement important de l’économie mondiale, les gens qui vivent aujourd’hui ne connaîtront que le tout début de cette baisse. Mais, malheureusement, ce début entraînera des chambardements importants et très déplaisants qui n’épargneront presque personne.

Nous venons de vivre un siècle de fausse prospérité, basée sur de la monnaie imprimée et du crédit. Ces 100 dernières années, nous avons eu la création de la Fed aux États-Unis (une banque centrale appartenant à des banquiers privés, qui l’ont créée et la contrôlent) et du système bancaire fractionnel (permettant aux banques d’utiliser l’effet de levier de 10 à 50), qui ont fait exploser la dette gouvernementale et créé un marché de produits dérivés de plus d’1,4 million de milliards de dollars. C’est ce qui explique principalement pourquoi l’économie mondiale a pris tant d’expansion, ce dernier siècle et, particulièrement, ces 40 dernières années.

Cette phase d'endettement de plus d'1 siècle touche à sa fin. Préparez-vous au pire !

Ces quatre jambes très vacillantes, à savoir: l’impression monétaire des banques centrales – l’usage de l’effet de levier par les banques – les emprunts gouvernementaux – la fabrication de produits dérivés, ont créé un monde de richesse illusoire et de prospérité illusoire. Il y a également une totale absence de valeurs morales ou éthiques. Nous sommes à l’étape finale d’une ère d’extrême décadence, une ère qui, malheureusement, ne peut bien finir, et qui finira mal.

Il n’y a pas d’espoir pour l’Europe

Là encore, les gouvernements et les médias continuent de nous nourrir de nouvelles qui n’ont rien à voir avec l’état réel de l’économie mondiale. En Europe, les pays méditerranéens s’endettent à un rythme exponentiel.

Les ratios dette/PIB de l’Espagne, du Portugal, de l’Italie et de la Grèce vont de 100% à 180%. Ils essaient, de manière futile, des mesures d’austérité, mais cela n’engendre rien d’autre qu’une croissance plus faible et des dettes supérieures. Malheureusement, il n’existe pas d’issue pour ces pays où la population souffre terriblement. La meilleure solution consisterait à sortir de l’Union européenne et de l’euro, renoncer à payer les dettes, et dévaluer les monnaies. Mais les « eurocrates » ne sont pas prêts à accepter cela, et préféreront plutôt ajouter encore plus de dette et imprimer plus de monnaie, rendant la situation bien pire.

La dette des Etats-Unis va engloutir le monde entier

La situation aux États-Unis n’est guère mieux. Il n’existe pratiquement aucune statistique publiée qui ait quoi que ce soit à voir avec la réalité. Le vrai taux de chômage est de 22%, et non de 4,1%, tel que publié. Le PIB, si l’on utilise les chiffres réels d’inflation, est en déclin depuis des années, et les salaires, en valeur réelle, sont en déclin depuis quarante ans. L’augmentation perçue du niveau de vie n’a été possible que par une augmentation massive de la dette du gouvernement américain.

La dette du gouvernement américain était de 1.000 milliards de dollars en 1980, 8.000 mille milliards en 2006, lorsque Bernanke est devenu président de la Fed, et elle est maintenant de 20.500 milliards de dollars, et elle augmente d’au moins 1.000 milliards de dollars par an. Cela avait pris 230 ans, de 1776 à 2006, pour que la dette des États-Unis atteigne les 8.000 milliards de dollars, et il n’aura fallu que 11 ans pour qu’elle soit multipliée par 2,5. Une réussite étonnante ! Sachez qu’au cours de ses 2 mandats, Barack Obama aura réussi à créer plus de dette que l’ensemble des 43 ex-présidents américains depuis George Washington en 1789. Et cette dette n’inclut pas le passif non capitalisé du gouvernement américain, qui tourne autour de 220.000 milliards de dollars. Mais quelle personne saine d’esprit pourrait bien croire que les États-Unis se sortiront de ce trou!?

Et oui, les États-Unis et les autres pays imprimeront des quantités illimitées de monnaie.

Et oui, les États-Unis et les autres pays imprimeront des quantités illimitées de monnaie. Mais cette monnaie imprimée n’est que des bouts de papier sans valeur et n’a rien à voir avec la création de richesse. Toute cette impression monétaire ne fera que s’ajouter à cette dette insoutenable et ne créera pas un sou de prospérité. A la place, nous assisterons sans doute à une dépression hyper-inflationniste dans plusieurs pays (etc.)… »