Un lecteur des crises explique qui gouverne en Amérique

Un lecteur explique qui gouverne en Amérique

C’est dans les crises.fr et cela résume tout, calmant les antisystèmes peu éclairés et les autres sur les responsabilités des Polichinelles Trump ou Obama. Le fascisme libertaire US est la simple résultante d’une matrice totalitaire et d’une oligarchie luciférienne qui a rompu avec la réalité.

Trump n’est que le visage des USA. Arrêtez cette attitude puérile qui consiste à tout charger sur Trump en se disant qu’une fois dégagé, Oncle Sam deviendra intelligent, honnête et bienveillant.

On a fait la même erreur avec Bush. Et quoi? Même Obama a du s’écraser en moins de deux devant le deep state et le fait qu’il soit beau, classe et noir n’a pas empêché que sous sa présidence les USA ont balancé plus de bombes que sous Bush, qu’il aient réduits la Libye, le Soudan du Sud, le Yémen, à une bouillie sanglante, qu’il y a eu plus d’assassinats “ciblés” que sous Bush, avec plus de “dommages collatéraux”, que Gantanamo est resté ouvert, qu’ils ont réprimé la démocratie hondurienne dans le sang, qu’ils ont générés une anarchie fasciste en Ukraine avec un risque élevé de guerre mondiale, qu’ils ont magouillé d’indignes carabistouilles médiatico-judiciaires au Brésil, au Chili, en Argentine pour en chasser les politiciens réellement attachés à la souveraineté de leur pays pour les remplacer par des larbins, qu’ils ont plongé la Syrie dans une folie sanglante par une “révolution de couleur”, qu’en politique intérieure, ils ont autorisé les banques à saisir les biens des particuliers sans titre de propriété, qu’ils ont fait proliférer les gaz de schiste en pourrissant leur sol et leur eau, qu’ils ont créé une pseudo sécu qui ne profite qu’aux labos et professionnels avec explosion des coûts des primes, explosion des franchises, explosion des coûts des actes, abaissement dramatique des plafonds de remboursement. Sous Obama, les flics ont tué plus de monde que sous Bush et la police s’y est militarisé. Les coûts de l’enseignement supérieur ont été multipliés par quatre, et j’en passe et j’en passe. Et pourtant je reste persuadé qu’Obama était un type bien, mais sans réseau ni appui.

Et quand je vois comment Trump est traité alors qu’il est riche et dispose de puissants appuis, je comprends mieux le pourquoi sous Obama.

Trump est un type répugnant certes, mais ne croyez pas que la folie, la profonde stupidité et la monstruosité actuelle de l’action des USA ne soient dues qu’à Trump. Lui passé, tout continuera et empirera.