Bernanos et l’église médiévale expliquée aux fans de Bergoglio

Toujours dans cette France contre les robots, qui me hante depuis quarante ans.

« L’ancienne France n’était pas tendre non plus pour les hérétiques; mais il ne s’est jamais passé chez nous ce qui s’est passé en Espagne. Nos guerres de religion furent des guerres civiles, des guerres de partis. La preuve que l’ancienne France ne haïssait pas les hérétiques, c’est qu’elle a follement aimé Henri IV pour avoir précisément réconcilié tout le monde, renvoyé dos à dos la haute noblesse protestante payée par l’Allemagne ou l’Angleterre, et le parti clérical subventionné par l’Espagne, comme hier par Mussolini et Franco. En ce temps-là, d’ailleurs, l’Eglise était la seule force capable de faire contrepoids à l’Etat, aux nobles, aux riches. Les pauvres diables, qui avaient tant des leurs parmi les clercs, se trouvaient flattés qu’un seigneur dût céder le pas à un simple frocard, et ils se pressaient aux sermons terriblement démagogiques des moines mendiants, comme à présent aux meetings ouvriers. Tous ces gens-là comprenaient (tue ce qui était perdu par l’Eglise n’était pas gagné par eux, et ils voyaient très justement dans l’Evangile la charte des misérables. Au cours d’un entretien comme celui-ci, je ne voudrais rien écrire qui rappelle les phrases rituelles des écrivains catholiques sur un tel sujet, je ne désire ennuyer personne. »

Un coup de rêve de notre grand poète, historien et pamphlétaire hors de pair :

« Qu’il me soit seulement permis de dire ce que l’Eglise a été hier, elle le redeviendra peut-être demain. »