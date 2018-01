Macron réveille la France (et son commerce)

Le ministre français de l’Economie et des Finances a déclaré que la France se dirigeait vers une période de rééquilibrage, visant à créer une «colonne vertébrale» commerciale avec Pékin via la Russie.

Bruno Le Maire a fait cette déclaration dans une interview au Wall Street Journal, donnée en décembre, lors de la visite du ministre à Moscou. » Nous passons d’un monde dominé par des relations transatlantiques très exclusives à un rééquilibrage », a déclaré Le Maire.

« Les Etats-Unis sont un proche allié et le principal partenaire commercial de l’Europe, mais nous pouvons clairement voir les difficultés » , a déclaré le ministre, critiquant les Etats-Unis pour maintenir la menace de « sanctions extraterritoriales » . faire des affaires en Russie. « Cela va à l’encontre de notre vision d’une organisation multilatérale mondiale » , a déclaré Le Maire, exprimant l’espoir que les sanctions françaises contre la Russie seront bientôt levées. « Les conditions ne sont pas réunies pour que nous levions ou allégions les sanctions, mais j’espère – j’espère vraiment – que cela va évoluer », a déclaré Le Maire.

Le président français Emmanuel Macron devrait lancer cette initiative après sa visite en Chine en janvier et le congrès financier international de Saint-Pétersbourg en mai.

La France a toutes les raisons d’accroître son commerce avec la Russie et la Chine. En 2016, le commerce de la Russie avec la France a atteint 13 milliards $, soit une augmentation de 13,80 pour cent par rapport à 2015. En ce qui concerne la Chine, la France reste le deuxième plus précieux partenaire commercial avec un commerce combiné du volume de 167 milliards € (200 milliards $).

Alors que la France a le pouvoir de lever les sanctions contre la Russie à l’échelle nationale, il est peu probable qu’elle le fasse unilatéralement sans le soutien de Bruxelles. Depuis 1997, les relations politiques et économiques de l’UE avec Moscou reposent sur un accord de partenariat et de coopération (APC). Alors que le commerce entre l’UE et la Russie se poursuit, il a connu un déclin ces dernières années à la suite des sanctions occidentales. En 2016, le commerce UE-Russie seà 191 milliards d’euros, selon les chiffres de la Commission européenne. En comparaison, la Chine et l’Europe s’échangent en moyenne plus de 1 milliard d’euros par jour.

Toute décision d’ouvrir davantage le commerce sera probablement dictée par les décideurs de l’autre côté de l’Atlantique. La Chine a déjà été accusé par l’administration Trump d’être un manipulateur de monnaie, bien que la position économique belligérante envers Pékin ait été atténuée, alors que les Etats-Unis continuent de chercher l’aide de la Chine pour résoudre la crise coréenne.

Dans le même temps, Washington ne semble pas avoir peur de continuer à brandir un bâton. Fin novembre, les États-Unis ont sanctionné trois sociétés commerciales chinoises dans le but de perturber le financement du programme nucléaire nord-coréen. Le président Donald Trump est également intervenu en août pour refuser à la société de capital-investissement Canyon Bridge Capital Partners, financée par la Chine, l’acquisition d’un fabricant de puces américain, Lattice Semiconductor Corporation, pour 1,3 milliard de dollars.

Au début d’août, les États-Unis ont adopté une législation imposant de nouvelles sanctions économiques contre trois pays, dont la Russie, ce qui a pratiquement empêché Trump de lever les restrictions imposées à Moscou sans l’approbation du Congrès. D’ici le 29 janvier, Washington pourrait émettre de nouvelles restrictions économiques pour inclure l’exclusion potentielle des banques et des sociétés russes du système de paiement SWIFT – le réseau mondial de services de messagerie financière sécurisés.