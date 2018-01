Meilleurs vieux : un lecteur bon chrétien nous écrit…

Meilleurs voeux à vous et votre épouse !

J’espère que votre maman va bien, vous nous avez parlé rapidement de son AVC, je sais que la convalescence peut être très différente selon les cas.

Je vous lis toujours ! Mais le faisant sur mon téléphone, je ne passe bien souvent que par les notifications emails, et vous ne voyez donc pas forcément les vues. Je parle des vues, parce que j’ai lu récemment que le nombre de consultations explosait ! Je me suis souvenu votre abattement de cet été, et je suis bien content de vous avoir encouragé à continuer (même si j’imagine bien que mes exhortations n’ont pas dû peser lourd !)

Ici on plonge un peu mieux dans les entrailles des entreprises contemporaines, de leurs méthodes ineptes, de leurs considérations abjectes. C’est passionnant, et quelle meilleure place, pour un catholique, pour essayer de faire quelques bonnes oeuvres, mineures certes, mais toujours à la plus grande gloire de Dieu ?

Belle année 2018 pour vous et les vôtres