Ron Paul et la chute de la maison Amérique

On ne va pas répéter ce que nous disons du Trump-l’humour et des matamores de Wall Street ou du Pentagone. Ron évoque Poe décrivant la chute de la maison Usher. On traduit :

Dans une interview avec le Washington Examiner mardi, l’ancien membre du Congrès américain et candidat à la présidence Ron Paul a déclaré que d’énormes tas de dettes, l’inflation et l’inégalité pourraient causer des troubles aux États-Unis.

« Nous sommes sur le point de connaître quelque chose comme ce qui s’est passé en 1989 lorsque le système soviétique s’est effondré », a-t-il dit. « J’espère juste que notre système se brisera aussi gracieusement que le système soviétique. »

L’ancien député républicain du Texas a déclaré qu’il ne croyait pas nécessairement que les Etats-Unis allaient se scinder en plusieurs pays, mais qu’il prévoyait une refonte complète de la politique monétaire américaine et la fin de ce qu’il considère comme un « empire » américain.

« Nous avons la propriété de ces pays, mais ce n’est pas tout à fait comme les Soviétiques », a-t-il déclaré. « Je pense que notre stature dans le monde et notre empire prendra fin, et c’est alors que, espérons-le, les portes seront ouvertes et [les gens] diront, ‘Hey, peut-être que ces libertariens ont des réponses à cela.' »

Paul a dit que «le pays se sent beaucoup mieux, mais tout est basé sur de l’argent emprunté» et que «tout le système est une illusion» fondé sur la dette corporative, personnelle et gouvernementale.

« C’est une économie en bulles de plusieurs façons différentes et ça va se décoller. »

Ron Paul a également dit qu’il était déçu par la politique étrangère de Trump, en particulier son approche envers la Corée du Nord et son soutien au rôle militaire de l’Arabie Saoudite au Yémen.

« Je pense que la politique étrangère est un désastre total. L’approche de Trump sonne bien un jour mais le lendemain il contrarie tout le monde et il pense que nous devrions commencer une guerre ici et là. »