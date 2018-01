La phrase du siècle par Jimmy Carter : « nous sommes juste une oligarchie »

On se moquait de lui, on avait tort. Ce mauvais président est grand analyste.

« Cela viole l’essence de ce qui a fait de l’Amérique un grand pays par son système politique. Maintenant c’est juste une oligarchie, avec une corruption politique illimitée, qui est à la base même de l’obtention des nominations à la présidence ou à l’élection présidentielle. Et la même chose s’applique aux gouverneurs, aux sénateurs américains et aux membres du Congrès. Alors, maintenant, tout ce que nous voyons est une subversion de notre système politique afin de récompenser les principaux contributeurs, qui veulent, attendent, et obtiennent parfois, des faveurs après les élections. (…) À l’heure actuelle, les titulaires de mandats, Démocrates et Républicains, considèrent cet argent illimité comme un grand avantage pour eux-mêmes. Quelqu’un qui est déjà au Congrès a beaucoup plus à vendre. »