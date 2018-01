Léon Tolstoï et le cas Macron

Interrogé sur les élections françaises par mon ami Alexandre Artamonov de Pravda.ru, je réponds que Macron n’apporte rien de neuf sur le fond ; les antisystèmes en ont fait un antéchrist de la pacotille, un déclencheur d’apocalypse, mais ils commencent peut-être à se surpasser, non ? Voyez or, bitcoin, effondrement système…

– Macron n’est pas si jeune, et on n’a fait que reprendre les italiens qui s’étaient pris Renzi, les socialistes espagnols qui se sont pris la génération Podemos-Sanchez, les grecs qui se sont pris le glorieux Tsipras. Pour l’instant cette génération est lamentable, on verra si Macron fait mieux !

– Macron est un énarque – comme presque tous les ministres ou présidents de cette interminable et tératologique cinquième république, et on ne fait que suivre la tradition des compétences ou des incompétences dans ce pays. On ne va pas changer une équipe comme ça avec 60 ans d’âge. Pour bien vous écœurer de cette république, je vous conseille le gros et marrant livre d’Arthur Conte écrit au début des années 80.

– Macron est un ancien poulain de l’écurie à talents Rothschild, et alors ? Pompidou aussi, et bien d’autres ministres de la troisième république. Ce sont les Rothschild qui négocièrent notre dette avec Bismarck, et qu’on leur jette la première pièce ! Le 25

Macron a d’ailleurs rassuré les marchés, et ce n’est pas un mal : l’emprunt français a été souscrit sept fois, l’euro a remonté, et quand on voit ce qui se passe avec Cuba ou au Venezuela… Oui, je sais, les images sont trafiquées – allez demander aux vénézuéliens si les images sont trafiquées, mais alors arrêtez de cliquer et prenez l’avion. J’avais déjà évalué les performances françaises en cas d’élection de l’autre. Mais elle a su se tenir à sa place de soubrette et de poissonnière lors du débat.

– Macron est européen, anglomane et pro-américain, comme 80% des Français qui ont voté (90% de pro-Obama). Karlin de Unz.org se désespère de voir que les électeurs de la marine française qui nous dit m… ont approuvé à 62% les frappes de Thomas Hawke contre les syriens ; il connaît mal les Français !

– Macron est un Bilderbergs. J’ai bien connu il y a trente ans Yann Moncomble, qui en parlait beaucoup. Rocard, Giscard, la moitié de nos ministres en ont fait partie de la Trilatérale ou des Bilderbergs depuis une soixantaine d’années. Là encore, où est la nouveauté ?

– Macron est centriste et il fait comme Rocard en 88 et comme Giscard en 74 (Giroud, JJSS, etc. !) un gouvernement d’ouverture. C’est le marais qui triomphe toujours en France, disait-on déjà au temps incertain de la révolution.

– Macron passe pour antirusse. Je conseille à tout le monde alors de découvrir Cyril Chamalow, le gendre fort laid de Poutine, présumé ennemi de la matrice et des néocons, milliardaire affairiste qui rachète avec la fille du grand homme la moitié du pays basque, et qui est le fils d’un vieux collègue de magouilles (lisez Forbes, Reuters, et lisez le russe sinon, si vous ne croyez pas les messages des médias contrôlés par le Deep state !). Je me fous de juger Poutine maintenant. Le problème est que Poutine est sacralisé par les antisystèmes comme Obama par les pro-systèmes (lisez le Darrow, qui le déquille assez bien).

Je ne défends pas Macron. Je vous demande de vous en foutre. Lisez l’odyssée en grec, comme le conseille Thoreau. Je recommande encore et toujours le chant VI. Ou bien Tolstoï qui décrit au début de Guerre et paix comment son aristocratie digère qu’un aventurier corse et maçon (celui qui assit la puissance de Rothschild en Europe et vendit la Louisiane pour une poignée de figues) ait pu prendre le contrôle du déjà vieux continent :

« Mais que dites-vous de cette dernière comédie du sacre de Milan ? demanda Mlle Schérer, et des populations de Gênes et de Lucques qui viennent présenter leurs vœux à M. Buonaparte. M. Buonaparte assis sur un trône et exauçant les vœux des nations ? Adorable ! Non, c’est à en devenir folle ! On dirait que le monde a perdu la tête. »