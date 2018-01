44 data sur la désintégration US, si semblable à la nôtre. Courage, coulons !

# 1 Pendant la première année de Donald Trump, ISIS a perdu 98% du territoire qu’il a gagné pendant que Barack Obama était à la Maison Blanche.

# 2 Le prix de Bitcoin a augmenté de plus de 1300% en 2017.

# 3 Selon le Washington Post, un jeune adulte sur dix aux États-Unis a été sans abri à un moment donné au cours de la dernière année.

# 4 Les États-Unis ont perdu plus de 70 000 installations de fabrication depuis l’accession de la Chine à l’OMC en 2001.

# 5 Lors de la première journée complète de Donald Trump, il avait 70 ans, 7 mois et 7 jours , et cela s’est passé l’année 5777 dans le calendrier hébreu.

# 6 Le record absolu du nombre de fermetures de magasins de détail aux États-Unis a été complètement brisé en 2017. Selon les derniers chiffres, un total de 6 985 magasins ont été fermés l’année dernière, et nous devrions battre le record à nouveau en 2018.

# 7 Incroyablement, le nombre de fermetures de magasins de détail en 2017 était en hausse de 229 pour cent par rapport à 2016.

# 8 Quand Ronald Reagan est entré à la Maison Blanche, le gouvernement fédéral était endetté d’environ un billion de dollars. Nous avons maintenant une dette de 20 billions de dollars, sans aucune fin en vue.

# 9 Des noms importants dans le monde financier tels que John McAfee et James Altucher prédisent que le prix de Bitcoin atteindra finalement un million de dollars .

# 10 Selon les chiffres les plus récents, 41 millions d’Américains vivent actuellement dans la pauvreté.

# 11 Un récent sondage de CNN a révélé que seulement 37% des Américains ont une opinion favorable du Parti démocrate.

# 12 Depuis le début du mois d’avril, le Congrès a obtenu une note d’approbation moyenne de moins de 20% .

# 13 Le Dow Jones Industrial Average a progressé de plus de 5 000 points en 2017, ce qui a brisé le record précédent de 3 472 points en 2013.

# 14 À un moment donné en 2017, la capitalisation boursière totale pour toutes les cryptomonnaies combinées (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, etc.) a dépassé le demi-billion de dollars.

# 15 Les incendies de forêt ont brûlé un nombre impressionnant de 9 791 062 acres au cours de la dernière année.

# 16 Il est rapporté que moins de 50 pour cent de tous les étudiants de troisième, quatrième et cinquième année dans l’état de Californie répondent aux normes minimales pour l’alphabétisation.

# 17 Dans une école primaire très peu performante en Californie, 96% des élèves ne maîtrisent ni l’anglais ni les mathématiques.

# 18 En 1960, une moyenne de 146 $ a été dépensée en soins de santé par personne pour toute l’année, mais aujourd’hui, ce nombre a grimpé à 9 990 $ .

# 19 Grâce à Obamacare, une appendicectomie est dix fois plus chère aux Etats-Unis qu’au Mexique.

# 20 Grâce à Obamacare, une famille de quatre personnes en Virginie est maintenant confrontée à la perspective de payer 3000 $ par mois pour l’assurance santé .

# 21 On prévoit que l’augmentation moyenne des taux pour les régimes Obamacare sera de 37% en 2018.

# 22 En 2017, nous avons découvert que 264 cas de harcèlement sexuelimpliquant des membres du Congrès ont été réglés pour un montant total de 17 250 854 $ depuis le début de 1997.

# 23 La croissance économique commence à se redresser sous le président Trump, mais l’économie américaine n’a augmenté que de 1,33% en moyenne au cours des 10 années précédant 2017.

# 24 Il est rapporté que l’itinérance est devenue si répandue dans Seattle ultra-libérale que « 400 camps de tentes non autorisés » ont surgi autour de la ville.

# 25 Un sondage réalisé en 2017 a révélé que 78% de tous les travailleurs à temps plein aux États-Unis vivent au moins une partie du salaire.

# 26 Selon la Réserve fédérale, le ménage américain moyen est maintenant endetté de 137 063 $ , soit plus du double du revenu médian des ménages.

# 27 Un énorme 59,8 pour cent des jeunes du millénaire (18 à 25 ans ) vivent maintenant avec des parents, et dans l’ ensemble un record historique de 38,4 pour cent de tous les enfants du millénaire vivent actuellement avec la famille.

N ° 28 Larry Kotlikoff, professeur à l’Université de Boston, affirme que le gouvernement fédéral fait face à un déficit budgétaire de 210 trillions de dollars au cours des 75 prochaines années.

# 29 Selon le National Center for Health Statistics, près de 40 pour cent de tous les adultes américains sont maintenant officiellement obèses. C’est un record absolu.

# 30 Notre épidémie d’obésité nous coûte maintenant 190 milliards de dollars par an .

# 31 Bill Gates, Jeff Bezos d’ Amazon.com et Warren Buffett ont maintenant plus d’argent que les 50% les plus pauvres de la population américaine réunis.

# 32 À ce stade, 20% de tous les ménages américains ont «une richesse nulle ou négative» .

# 33 Les actions américaines ont gagné en valeur de plus de 5 billions de dollarsdepuis l’élection de Donald Trump.

# 34 Pour la saison, les cotes de la NFL ont baissé d’ environ 9% , et beaucoup pensent que les protestations de l’ hymne ont été la principale cause de la baisse des notes.

# 35 Une enquête très troublante a révélé que moins d’un membre républicain sur quatre du Congrès soutient la construction du mur frontalier de Trump. Ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles nous devons rejeter les RINO et les remplacer par des candidats pro-Trump qui vont soutenir l’agenda du président Trump .

# 36 Une autre enquête a révélé que 50% de tous les Américains sont favorables à une attaque préventive contre la Corée du Nord, même si beaucoup d’entre eux ne peuvent même pas trouver la Corée du Nord sur une carte du monde .

# 37 Les criminels de l’année dernière ont été en mesure de pirater Equifax et s’enfuir avec les informations de crédit de 143 millions d’Américains .

# 38 Le Venezuela, le 11ème plus grand producteur de pétrole du monde, a décidé d’arrêter d’utiliser le pétrodollar en 2017. C’était l’une des plus grandes nouvelles de toute l’année , et pourtant les grands médias américains ne voulaient pas parler de ça.

# 39 Il a été rapporté que seulement 25 pour cent de tous les Américains ont plus de 10 000 $ d’économies en ce moment.

# 40 Une étude menée par la Réserve fédérale a révélé que 44% de tous les adultes américains n’ont même pas assez d’argent « pour couvrir une dépense inattendue de 400 $ » .

# 41 Au début des années 1970, 70% de tous les hommes aux États-Unis âgés de 20 à 39 ans étaient mariés, mais aujourd’hui, ce nombre est tombé à seulement 35% . Au lieu de se marier et de fonder une famille, beaucoup de nos jeunes hommes vivent encore à la maison avec leurs parents. Aujourd’hui, 35% de tous les jeunes hommes âgés de 21 à 30 ans «vivent à la maison avec leurs parents ou un proche parent» .

# 42 En 2017, le gouvernement fédéral a dépensé plus de 4 billions de dollarspour la toute première fois.

# 43 Notre gouvernement continue de gaspiller de l’argent de la façon la plus insensée possible. Par exemple, en 2017, nous avons appris que l’armée américaine dépense réellement 42 millions de dollars par an en Viagra .

# 44 Une étude a révélé que 40% de tous les Américains «préfèrent désormais le socialisme au capitalisme», et nous avons donc beaucoup de travail à faire si nous voulons avoir une chance de renverser le pays.

