Comment Panurge feist en mer noyer le marchant et les moutons

Soubdain, je ne sçay comment, le cas feut subit, je ne eu loisir le considérer,

Panurge, sans aultre chose dire, jette en pleine mer son mouton criant et bellant. Tous les aultres moutons, crians et bellans en pareille intonation, commencèrent soy jecter et saulter en mer après à la file. La foulle estoit à qui premier y saulteroit après leur compaignon.

Possible n’estoit les en guarder, comme vous sçavez estre du mouton le naturel tous jours suyvre le premier, quelque part qu’il aille. Aussi le dict Aristoteles, lib. 9 de Histo. Animal.,

Quart-Livre, VIII