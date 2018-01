Effondrement de l’audimat papiste : les cathos sont pas si fous après tout !

http://benoit-et-moi.fr/2018/actualite/franois-et-laudimat.html

Comment le catholicisme en crise doit aussi tenir compte d’une chute vertigineuse d’audience… jusqu’au Pape. Décidément, l’effet François n’était qu’un leurre (6/1/2018)

François et don Pozza sur TV 2000

Où l’on apprend avec surprise qu’en terme d’audimat, François « vaut la moitié de Benoît XVI ».

Décidément, l' »effet François » annoncé à grand fracas il y a presque 5 ans, est un mensonge médiatique qui fut bien utile à certains pour archiver Benoît XVI, mais qui se dégonfle de plus en plus à l’épreuve des faits, et des sources multiples et croisées le confirment jour après jour: en plus de tarir les vocations, de vider les églises et d’accélérer la déchristianisation du monde occidental, le grand communiquant fait fuir les téléspectateurs!

Voici ce que relevait Antonio Socci hier, sur sa page Facebook (la source qu’il cite est la rubrique hebdomadaire du vendredi sur La Repubblica):

L’embarrassant flop de Bergoglio: plus personne ne l’écoute. « François vaut la moitié du Pape Benoît XVI ».

Lisez ce qu’écrit Filippo di Giacomo sur la rubrique « Vendredi » de « la Repubblica ».

(…) Comme cela s’est déjà passé au siècle dernier pour les églises nées des réformes protestantes, les catholiques aussi se sont individualisés et se posent, face à la hiérarchie ecclésiale, du curé aux évêques, et donc aux autorités romaines, avec un esprit fortement critique. Et cela, erga omnes, pape compris.

Le Pape François a été protagoniste d’une émission programmée tous les mercredis à partir du 25 octobre sur la chaîne TV 2000 – celle qu’on appelle la télévision des évêques [i.e. la CEI] -, intitulée Padre Nostro, et animée par don Mario Pozza, aumônier de la prison de Padoue (*). L’émission a été accompagné d’un grand et long battage publicitaire, avec annonce sur tous les organes de communication possibles, de la presse papier à la radio, et, en présence de don Pozza, sur les principales chaînes de télévision nationales. Mais malgré les efforts déployés, elle a enregistré des taux d’écoute si bas qu’ils en sont embarrassants. Confirmant, avant tout, ce que les chiffres attestent depuis trois ans: le Pape François, à la télévision, vaut la moitié de Benoît XVI: si le second avait une audience moyenne autour de 20%, son successeur tourne entre 9 et 12% des téléspectateurs.

Si, comme le disait McLuhan, (mort catholique pratiquant, avec une grande méfiance envers le micro sur l’autel et un dégoût profond pour les messes « contemporaines ») « le medium est le message », les gens changent de chaîne quand apparaît une soutane (ndt: justement, ce n’est pas la soutane stricto sensu qui est en cause, mais son absence, ou son port négligé, en cas d’obligation): il doit bien y avoir une raison…

NDT

(*) Voir benoit-et-moi.fr/2017.

En passant, la tenue de ce prêtre indique pourtant qu’il s’agit d’un de ces prêtres des rues, censés être proches du peuple, chers aux partisans d’une église ouverte .