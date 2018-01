La ligue (espagnole) des rois mages

La ligue des rois mages

Les rois mages apportent les cadeaux aux enfants en Espagne, ce qui semble plus chrétien et logique que le père Noël américanisé…

Qui cum audissent regem, abierunt, et ecce stella, quam viderant in oriente, antecedebat eos, usque dum veniens staret supra, ubi erat puer. Videntes autem stellam gavisi sunt gaudio magno valde. Et intrantes domum, invenerunt puerum cum Maria matre ejus, et procidentes adoraverunt eum : et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera, aurum, thus, et myrrham. Et responso accepto in somnis ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversi sunt in regionem suam.