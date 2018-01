Le « moulin à paroles » selon Théophraste (les Caractères) au quatrième siècle avant JC

Ce babillage-ci consiste à se répandre en paroles interminables et sans à-propos, et le moulin à paroles est du genre (2) à aller s’asseoir auprès de quelqu’un qu’il ne connaît pas, en commençant par faire l’éloge de sa propre femme; puis il expose le rêve qu’il a fait la nuit dernière et détaille un par un les plats qu’il a eus pour dîner. (3) Ensuite, un fois le sujet bien en train, il dit que les gens sont aujourd’hui pires qu’autrefois; que le blé se vend à un bon prix; qu’il y a beaucoup d’étrangers en ville, que la mer est navigable depuis les Dionysies, que si Zeus nous donnait plus d’eau, les produits de la terre seraient meilleurs et qu’il cultivera à nouveau son champ l’an prochain; que la vie est bien difficile, et que c’est Damippe, aux Mystères, qui a brandi la plus grande torche ; et « combien y a-t-il de colonnes à l’Odéon ? »; et « hier, j’ai eu une indigestion »; et « quel jour sommes-nous ? »; et que les Mystères tombent en Boédromion, les Apatouries en Pyanepsion, les Dionysies des champs en Poseidéon.