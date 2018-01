Les iguanes tentateurs tombent des arbres de l’inconnaissance en Floride ! Les féministes portent plainte et réclament l’abolition de la bible !

Sed et serpens erat callidior cunctis animantibus terræ quæ fecerat Dominus

Deus. Qui dixit ad mulierem : Cur præcepit vobis Deus ut non

comederetis de omni ligno paradisi ? 2 Cui respondit mulier : De fructu

lignorum, quæ sunt in paradiso, vescimur : 3 de fructu vero ligni quod est

in medio paradisi, præcepit nobis Deus ne comederemus, et ne tangeremus

illud, ne forte moriamur. 4 Dixit autem serpens ad mulierem : Nequaquam

morte moriemini. 5 Scit enim Deus quod in quocumque die comederitis ex

eo, aperientur oculi vestri, et eritis sicut dii, scientes bonum et malum.

