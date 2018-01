Le Veauton (par Brigitte) et le Macron

Espèce domestique hybride entre le veau et le mouton

Origine géographique: France

Régime alimentaire: médiativore ruminant

Caractéristiques : docile, servile, sans aucun instinct territorial.

Un veauton suit toujours un autre veauton plus fort que lui, pour se faire tondre.

S’il n’en trouve pas, il n’hésite pas à demander de l’aide à l’étranger au risque de se faire couper la langue.

Grand rassemblement tous les 5 ans pour suivre le plus fort de tous les veautons et se faire tondre en masse.

Evolution: espèce menacée car trop tondue depuis longtemps. N’a plus de réserve de (bas) de laine à 0,75%….ni de fleurons industriels pour la reconstituer. En voie d’acculturation, langue régressive qui ne s’exporte plus.

