Liberté, que de primes on commet en ton nom !

L’annonce de Macron sur la répression des « fausses nouvelles » a déclenché une réaction en chaîne sur l’Internet et ses réseaux sociaux. Le président, qui bénéficiait d’une grosse cote dans l’opinion après 6 mois d’exercice, a tout pulvérisé en 37 minutes de déclaration à la presse, c’est-à-dire aux représentants de l’info mainstream – pas l’autre – qui était réunis à l’Élysée pour les vœux à la presse de la nouvelle année.

L’autre presse, celle du Net, aura droit à une salve de crachats. Et comme on ne peut pas postuler que Macron est un con fini, on cherche ce qui a pu lui faire dire une connerie pareille, qui signe la fin de son état de grâce. C’est probablement la demande des associations qui luttent depuis des années contre ce qu’elles appellent les fake news ou les appels à la haine : tout le monde peut constater qu’il y a une très forte congruence.

Ces associations, tout le monde les connaît désormais, tant elles font la pluie et le mauvais temps sur cette liberté d’expression qui faisait la fierté de notre pays, ce pays de discussion, de débat, d’insurrection. Aujourd’hui la récré est terminée : la France va s’aligner sur le règlement mondialiste, plus rien ne sera discutable sauf les résultats du foot, la météo et les robes de la première dame. Le reste sera de la fake news potentielle, et donc sujette à amende, poursuite et, pourquoi pas avec ces dingues, prison.

Oui, on l’affirme ici, Macron a perdu ce qu’il lui restait de confiance – il y avait encore un doute sur le fait qu’il était capable de s’émanciper de ses sponsors idéologiques et bancaires – pour servir les buts de l’oligarchie, qui sont

1 prendre l’argent des Français,

2 leur faire fermer leur gueule, surtout quand ils évoquent ceux qui les répriment.

Le bon côté de la répression, c’est qu’on voit enfin le visage de ceux qui tiennent le manche. Qui cogne et sur qui. On voit les vrais tyrans et les vrais démocrates, les vrais collabos et les vrais résistants. Il n’y a plus de zone grise, plus de demi-mesure, plus de troisième voie, il va falloir que les Français se lèvent ou se couchent. Pour ce qui nous concerne, on reste debout. Il faudra que les agents de l’anti-France viennent nous mettre à terre.

Pour écouter le discours liberticide du président ultralibéral au service de l’oligarchie et des lobbies communautaires :