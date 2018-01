James Bond et le rallongement de la durée de vie (mais de qui se foutent-ils ?)

Credo de l’incroyant

Je crois au Néant tout-puissant d’où sortirent le Ciel et la Terre,

Et en l’Homo sapiens, son fils unique, roi et seigneur,

Qui fut conçu par évolution de la guenon et du singe.

Il naquit de la sainte Matière,

Lutta dans la noirceur du Moyen Âge,

Souffrit l’Inquisition et fut mis au bûcher.

Il tomba dans la misère,

Il inventa la science.

Il est parvenu jusqu’à l’ère de l’intelligence et de la démocratie,

Et le voilà sur le point de créer le paradis sur terre.

Je crois à la libre pensée,

À la civilisation de la machine,

À la confraternité humaine,

À l’inexistence du péché,

Au progrès inévitable,

À l’amélioration du corps,

Et à la vie confortable.

Amen.

«Credo del incrédulo », extrait de « Oh incrédules, crédules, crédules! »,

Les Idées de mon oncle curé,

éditions Excalibur, Buenos Aires, 1984

