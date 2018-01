Marianne : « Dieu n’abandonne pas ses créatures, et encore moins ses combattantes ! »

Extrait de Perceval et la reine

Saint Bernard est l’initiateur du culte de la Vierge en Occident, de ce privilégié Medium par où s’écoule selon lui le message divin. Dans de très beaux propos, notre saint populaire (mais redouté par les mères qui redoutaient son passage dans les villages et les départs d’enfants mâles qui s’ensuivaient) invite ses contemporains à « contempler et invoquer l’étoile », « le canal par où la Grâce a coulé », « et par où elle remonte au donateur ». Il consacre aussi le prestigieux ordre des Templiers à la Vierge, ordre dont la destruction déchaîne l’ire les ésotéristes et traditionalistes de toutes les époques ! Comme cette destruction enchante les profs d’histoire ! Ainsi au chant XXXI, le lien entre le grand savant et la Béatrice, symbole suprême de l’intelligence purement spirituelle, est-il établi :

« J’attendais une voix, une autre répondit :

car je pensais trouver Béatrice, et je vis

un vieillard habillé comme on l’est dans la gloire ».

Retournons à ce cher Luigi Valli, découvert par Guénon, et qui tentait vainement de lutter contre les préjugés rationalistes de son université italienne ! Voici comment lui aussi évoque ces madones pleines d’intelligence dans un italien très clair :

“Di queste donne sapientissime e distributrici di dottrina, ma tuttavia raffigurate nelle liriche come vere donne, ben due, non una sola, ne ritroviamo a un certo punto trasformate nettamente e chiaramente in simboli della Sapienza, e sono: l’Intelligenza di Dino Compagni e la Beatrice della Divina Commedia (47)”.

On est loin de la femme savante de Molière, ce plus nuisible ennemi de notre Intelligence traditionnelle ! Valli établit bien sûr le lien entre cette poésie italienne et les traditions grecques (Platon, la Cérès des Mystères d’Eleusis et la Pistis Sophia ou sagesse divine personnifiée à Byzance) et salomoniennes. Au moyen âge aussi, Ibn Arabi écrit un somptueux traité de l’Amant. L’Amant, et non le philosophe, aura accès au paradis et à la connaissance. Valli toujours :

“Questo poeta ci confessa chiaramente che questa donna non è niente affatto una donna ma è «l’amorosa Madonna Intelligenza», nella quale è impossibile non riconoscere proprio quella Sapienza di platonica e salomonica memoria che si immedesima, come vedremo, con l’Intelletto attivo e che perciò rappresenta il raggio dell’intelletto divino disceso all’uomo, il vero legame tra Dio e l’uomo, che conduce l’uomo a Dio (48)”.

La Dame du roman de chevalerie accomplit tout ou partie de cette fonction suprême : l’intellect actif (la Buddhi en sanscrit, où cette notion existe) et le rayon de l’intellect divin qui mène l’homme à Dieu. La demoiselle aux petites manches qui n’a pas ses dix ans, la demoiselle à l’alchimique mule sans frein, la reine Guenièvre au peigne d’or, la dame aux tresses d’or du Papegau, la reine au cercle d’or du grandiose Perlesvaus sont autant de Béatrice et de madones Intelligence dans la quête chevaleresque. A la fin du Perceval, Chrétien écrit même que la reine Ygerne a une fonction cosmique : « c’est d’elle que dépend tout le bien, elle en est l’origine et le mouvement ».

« La reïne Ygerne vint

an cest païs; si aporta

tot son tresor et si ferma

sor cele roche le chastel

et le palés si riche et bel… »

On ne saurait mieux dire. Dante, ses derniers vers :

« Mais déjà mon envie avec ma volonté

Tournaient comme une roue aux ordres de l’amour

Qui pousse le soleil et les autres étoiles (49)».

Merveilleux et moderne dernier vers, et qui donne en italien : l’amor che move il sole et l’altre stelle…

Il nous reste à évoquer le lien entre la femme et le Graal dans nos récits, après avoir récapitulé toute la somme des autres. Le plus important comme toujours est le plus évident : la présence du Graal près de la femme (ou de la femme près du Graal). Le Graal est présenté par des jeunes filles dont le caractère hermaphrodite a pu être souligné par certains (en tout cas sexuellement moins polarisé) mais dont surtout la pureté est associée à l’objet précieux.

On écoute Chrétien :

« .I. graal antre ses .ii. mains

une dameisele tenoit

et avoec les vaslez venoit,

bele et jointe et bien acesmee.

Quant ele fu leanz antree

atot le graal qu’ele tint,

une si granz clartez an vint,

ausi perdirent les chandoiles

lor clarté come les estoiles

qant li solauz lieve et la lune (50)».

Cette demoiselle est belle et ce n’est pas une fillette. Elle est bien acesmée, c’est-à-dire bien parée. Enfin son Graal produit une lumière qui efface toutes les autres, qui noie bien toutes les nôtres. Derrière elle va apparaître une autre demoiselle qui porte un tailloir en argent. Le Graal est lui en or, couvert de pierres précieuses. Dans Perlesvaus c’est aussi une fille qui porte la lance qui saigne. La femme apporte le mystère. Le Graal est une nourriture, on peut alors penser qu’il y a association (prosaïque, mais il faut toujours l’être – comme l’Evangile) entre la nourricière et la nourriture. Les plats au Moyen Age, nous rappelle Robert Delort, étaient présentés aussi par des jeunes filles ; le repas de midi durait d’ailleurs jusqu’au soir, il remplissait la journée. Par ailleurs nous savons le lien secret entre la femme et la force (ici la régénération), la proximité de la Vierge, de son lait, et des tresses solaires qui aussi irradient la clarté. Chez Wolfram, le Graal est un plat merveilleux présenté par une demoiselle Répanse de Schoye qui part à la fin en voyage aux Indes. Elle devient la mère du prêtre Jean, ce mystérieux avatar du Roi du Monde…