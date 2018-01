Comment la débilité, pardon, l’impéritie américaine sert enfin l’Europe et la France…

Vendredi, une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée aux récentes manifestations en Iran a vu s’élever des critiques contre les États-Unis qui avaient demandé au Conseil de se réunir pour discuter de ce que certains États membres considèrent comme un problème intérieur à l’Iran.

L’UE s’est prononcée contre toute condamnation de l’Iran. La Russie et la Chine ont répété les arguments de l’Iran selon lesquels ces questions internes n’avaient pas leur place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et que des émeutes et des violences policières beaucoup plus graves aux États-Unis mériteraient davantage de faire l’objet d’une telle attention :

La Chine et la Russie – qui aiment rarement discuter des manifestations politiques à l’ONU – ont pris la tête d’un groupe de pays qui ont déclaré que les manifestations étaient une affaire intérieure qui ne menaçait pas la sécurité internationale et ne devait pas être discutée ici. L’envoyé de la Chine a déclaré que s’il fallait suivre la logique de Haley, alors le Conseil de sécurité aurait dû se réunir après les manifestations raciales de 2014 à Ferguson (Missouri) et les manifestations d’Occupy Wall Street en 2011.

La France a parlé au nom de l’UE :

« Nous devons éviter d’exploiter cette crise à des fins personnelles ; cela aurait un résultat diamétralement opposé au résultat souhaité » a déclaré l’ambassadeur François Delattre. « Aussi inquiétants que puissent être les événements de ces derniers jours en Iran, ils ne constituent pas en soi une menace à la paix et à la sécurité internationales. »

L’ambassadeur ne faisait que réitérer la crainte que le président Macron a exprimée il y a deux jours et que nous avons citée ici. Même les médias américains l’ont maintenant notée :