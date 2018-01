La future présidente US vue par Philippe Grasset

« L’oligarchie aux États-Unis devient de plus en plus arrogante et éhontée. Alors qu’elle préférait des moyens dissimulés d’exercer le pouvoir, elle veut maintenant ouvertement le pouvoir pour les milliardaires en installant des milliardaires au pouvoir.

Il ne fait aucun doute que cette mascarade hollywoodienne et sociétale est un événement important dans ce qu’il marque indirectement et symboliquement un recul supplémentaire et peut-être décisif, voire l’effondrement du monde politique washingtonien. Après l’élection de Trump, l’évocation de noms tels que celui de Zuckerberg (jeune patron de Facebook) et celui de Dwayne Johnson dit The Rock(champion de catch, producteur et acteur) comme possible candidat démocrate en 2020, voici Oprah Winfrey. Du côté républicain, le seul nom envisagé est celui du milliardaire-président Trump, champion du monde des tweets. Dans toute cette liste exotique n’apparaît aucun nom de politicien professionnel, et l’on voit mal le moindre homme politique pouvant prétendre à une stature de présidentiable parce que les seuls arguments qui comptent aujourd’hui – du progressisme-sociétal au populisme, – sont hors du champ où un homme politique peut s’affirmer face à ces divers poids lourds de la société de la communication et du simulacre postmoderne.

» Oprah Winfrey illustre une image particulièrement méprisable de l’oligarchie avide et son mépris pour la grande majorité des gens en dehors de la classe des milliardaires. Aux États-Unis, en tant que membre de la classe des milliardaires, elle a l’habitude de recevoir un traitement privilégié de la part de son entourage. Comme elle est la plupart du temps dans ce milieu, cela provoque généralement peu de tumulte. Mais dans les rares occasions où Oprah Winfrey se rend en Europe où elle est beaucoup moins connue, la laideur de son personnage devient plus visible. Une fois, à Paris, elle a fait un scandale parce qu’elle voulait faire du shopping dans une boutique de luxe après les heures de fermeture, et elle s’attendait à ce qu’on l’accueille avec déférence, que les heures d’ouverture sont pour les simples mortels et nullement pour elle, et elle était furieuse qu’un magasin de luxe à Paris l’ait traitée comme tous les autres clients. À une autre occasion, à Zurich, une vendeuse pensait que pour elle, comme pour la plupart des autres clients, même des sacs de luxe, les sacs de $30.000, seraient trop extravagants, et elle lui présenta des sacs à $5.000-$10.000 dollars. Cela causa de nouveau la fureur d’Oprah Winfrey. Elle quitta brusquement le magasin, et plus tard elle prétendit ridiculement que c’était “raciste” que le vendeur (qui ne savait pas qui elle est) n’ait pas réalisé qu’elle serait assez décadente pour dépenser en deux minutes $35.000 pour un sac (en cuir de crocodile, fabriqué dans des conditions horribles pour les animaux).

» Oprah Winfrey comme candidate serait un bon symbole et une représentante adéquate de l’extrême arrogance et le narcissisme d’une partie de la classe des milliardaires qui a complètement perdu le contact avec le monde réel des gens commun et réagit avec fureur à l’idée qu’ils pourraient être traités comme n’importe quel autre citoyen… […]

» … La classe des milliardaires aux États-Unis est vraiment très arrogante, décadente et méprisante, donc peut-être Oprah Winfrey qui semble être la caricature adéquate de cette classe des milliardaires serait un candidat approprié. »