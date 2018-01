« Non : mais il chante en travaillant. Je ne connaîtrai point sa paix, et je passerai comme lui. Le temps aura fait couler sa vie ; l’agitation, l’inquiétude, les fantômes d’une puérile grandeur égarent et précipitent la mienne. »

Senancour, Oberman. Découvrez ce somptueux texte sur la dépression éternelle ici :

http://www.gutenberg.org/ebooks/32808

Encore un peu :

Je me disais: s’il n’appartient pas à ma destinée inféconde de ramener à des mœurs primordiales une contrée circonscrite et isolée: si je dois m’efforcer d’oublier le monde, et me croire assez heureux d’obtenir pour moi des jours tolérables sur cette terre séduite; je ne demande alors qu’un bien, qu’une ombre dans ce songe vain dont je ne veux plus m’éveiller. Il reste sur la terre telle qu’elle est, une illusion qui peut encore m’abuser: elle est la seule; j’aurais la sagesse d’en être trompé; le reste n’en vaut pas l’effort. Voilà ce que je me disais alors: mais le hasard seul pouvait m’en permettre l’inestimable erreur. Le hasard est lent et incertain; la vie rapide, irrévocable: son printemps passe; et ce besoin trompé, en achevant de perdre ma vie, doit enfin aliéner mon cœur et altérer ma nature. Quelquefois déjà je sens que je m’aigris; je m’indigne, mes affections se resserrent; l’impatience rendra ma volonté farouche; et une sorte de mépris me porte à des desseins grands mais austères. Cependant cette amertume ne dure point dans toute sa force; et je m’abandonne ensuite, comme si je sentais que les hommes distraits, et les choses incertaines, et ma vie si courte ne méritent pas l’inquiétude d’un jour, et qu’un réveil sévère est inutile quand on doit sitôt s’endormir pour jamais.