Oprah bidule et l’abrutissement people américain : vers une guerre raciale-sociétale en Amérique ?

Philippe Grasset commente :

Il ne fait aucun doute que cette mascarade hollywoodienne et sociétale est un événement important dans ce qu’il marque indirectement et symboliquement un recul supplémentaire et peut-être décisif, voire l’effondrement du monde politique washingtonien. Après l’élection de Trump, l’évocation de noms tels que celui de Zuckerberg (jeune patron de Facebook) et celui de Dwayne Johnson dit The Rock(champion de catch, producteur et acteur) comme possible candidat démocrate en 2020, voici Oprah Winfrey. Du côté républicain, le seul nom envisagé est celui du milliardaire-président Trump, champion du monde des tweets. Dans toute cette liste exotique n’apparaît aucun nom de politicien professionnel, et l’on voit mal le moindre homme politique pouvant prétendre à une stature de présidentiable parce que les seuls arguments qui comptent aujourd’hui – du progressisme-sociétal au populisme, – sont hors du champ où un homme politique peut s’affirmer face à ces divers poids lourds de la société de la communication et du simulacre postmoderne.

D’autre part, tous ces “candidats” sont non seulement sociétaux, mais encore ils possèdent des capacités de financement, propres et de groupements de grosses fortunes, qui lèvent pour eux l’obstacle principal de l’argent. Trump a levé le tabou du soi-disant “sérieux” politique nécessaire pour accéder à la présidence. Quel que soit l’aspect catastrophique de sa politique, il a montré que la fonction politicienne n’était plus une condition sine qua non pour être élu, et même qu’elle était un désavantage de plus en plus insurmontable, et rencontrant ainsi, sinon justifiant le discrédit total dans lequel est plongé le monde politicien aux yeux des électeurs. Par conséquent, toutes ces candidatures farfelues ne le sont absolument plus du tout… Dont acte, d’autant que cela correspond si bien à notre époque.

Inutile insister, avant de poursuivre, sur ce fait évident que ces constats signalent que la crise de l’américanisme, non seulement se poursuit, mais ne cesse de s’aggraver en rythme et en profondeur.