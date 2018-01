Schopenhauer et l’art d’avoir raison en insultant

Dans son libre sur l’art d’avoir toujours raison (facile à télécharger gratuitement), Arthur Schopenhauer, l’idole de mes quinze ans avec Nietzsche, parle de tous les types d’argumentaire aristotélicien pour l’emporter face à une humanité de mauvaise foi. Je cite le grand maître qui ne manque pas d’humour quand il évoque l’ultime stratagème qui consiste à insulter et cracher le poumon (facho, raciste, hitlérien, stalinien, macho, catho, mariole, homophobe, prétentieux, abruti, ignare, intégriste, djihadiste, etc.) :

ULTIME STRATAGÈME

« Si l’on s’aperçoit que l’adversaire est supérieur et que l’on ne va pas gagner, il faut tenir des propos désobligeants, blessants et grossiers. Être désobligeant, cela consiste à quitter l’objet de la querelle (puisqu’on a perdu la partie) pour passer à l’adversaire, et à l’attaquer d’une manière ou d’une autre dans ce qu’il est : on pourrait appeler cela argumentum ad personom pour faire la différence avec l’argumentum ad hominem. Ce dernier s’écarte de l’objet purement objectif pour s’attacher à ce que l’adversaire en a dit ou concédé. Mais quand on passe aux attaques personnelles, on délaisse complètement l’objet et on dirige ses attaques sur la personne de l’adversaire. On devient donc vexant, méchant, blessant, grossier. C’est un appel des facultés de l’esprit à celles du corps ou à l’animalité. Cette règle est très appréciée car chacun est capable de l’appliquer, et elle est donc souvent utilisée. »