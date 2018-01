Villes US et violence US (sur Lewrockwell.com)

Villes US et violence US

Alors, comment l’administration Trump a-t-elle fait pour lutter contre le crime en 2017?

Je ne fais attention qu’aux nombres d’homicides, car d’autres crimes peuvent être ignorés. Si les flics de votre ville se sont retirés dans le magasin de beignets pour échapper à la surveillance du ministère de la Justice, vous pourriez ne pas prendre la peine de signaler un pirate de porche volant votre livraison Amazon. Mais un corps troué exige une attention officielle.

Le FBI ne publiera pas ses statistiques de meurtre 2017 pour plusieurs mois. Mais pour éclaircir la question importante de l’administration Trump, j’ai passé au crible les rapports des journaux locaux de fin d’année et les bases de données des services de police des 51 plus grandes municipalités d’Amérique.

L’impact de l’effet Ferguson est statistiquement vif dans le quartier voisin de Ferguson, St. Louis, où le nombre d’homicides variait de 113 à 120 entre 2011 et 2013. Puis en 2014, quand l’administration Obama et la presse de prestige prenaient le parti de la police. les émeutiers dans la promotion de la fausse nouvelle de Michael Brown , les homicides ont sauté à 159. Killings numéroté 188 les deux prochaines années, et en 2017 avait atteint 205 au 29 décembre.

Alors que St. Louis était la quatrième plus grande ville d’Amérique à accueillir les Jeux olympiques de 1904, elle est maintenant la 61e plus grande ville, avec seulement 311 000 habitants. Ainsi, le taux de meurtres de Saint-Louis (65,8 pour 100 000 en 2017) est maintenant 27 fois supérieur à celui de San Diego, de plus en plus utopiste (2,4), le moins meurtrier des cinquante plus grandes villes du pays.

En passant, St. Louis a une population légèrement inférieure à l’ensemble du pays de l’Islande, qui est actuellement secoué par une éclosion de meurtre des plus graves. De l’ Islande Magazine :

Le nombre anormalement élevé d’homicides en 2017 est une source de préoccupation

JAN. 8 2018

Plus de meurtres ont été commis en Islande en 2017 que jamais depuis 2004. L’année dernière, quatre personnes, deux hommes et deux femmes, ont été assassinés. Au cours des dernières années, le taux de meurtre a été de 1-2 personnes chaque année.

Comme à Saint-Louis (mais pas en Islande), Baltimore a eu 211 homicides en 2014. Mais en mars 2015, les émeutes de Freddie Gray / BLM et l’acte de vengeance de six flics, qui ont tous marché depuis. Les meurtres ont bondi à 344 cette année-là, suivis de 316 en 2016 et de 343 l’année dernière.

L’Effet Ferguson est arrivé à Chicago fin novembre 2015, lorsque le gouvernement de Chicago a finalement publié la vidéo du mauvais tournage de Laquan McDonald . Les homicides sont passés de 468 en 2015 à 762 lors de la dernière année de l’organisation de la communauté par l’ex-organisateur communautaire Barack Obama