La tactique taoïste de Trump : simuler l’idiotie… par Moon of Alabama…

M. Armstrong, un ancien officier de la Défense canadienne et spécialiste de la Russie, pense que M. Trump ne prend des positions extrêmes que pour pousser les autres à prendre la relève et libérer ainsi Trump et les États-Unis. Si l’UE s’intéresse à l’Iran ou à Cuba, si la Russie s’engage dans le « processus de paix »au Moyen-Orient et si la Corée du Sud s’occupe du problème nord-coréen, Trump n’y verra rien à redire. Ces questions ne lui sont d’aucune utilité pour réaliser son programme.

L’article de Korybko, « Trump le Kraken : l’agent du chaos » dit que Trump crée délibérément le chaos pour améliorer la situation américaine. Il y a de fortes chances que cela ne fonctionne pas et que les États-Unis soient obligés de se retirer sur leur hémisphère. Trump le sait, mais il s’en moque car d’une manière ou d’une autre, il pourra survivre, et d’ailleurs, pour ce qu’on en sait, il préfère peut-être même la retraite à une position plus isolationniste.

Je ne crois pas que Trump soit aussi stupide que ses ennemis le prétendent. Trump n’explique tout simplement pas ce qu’il fait. Il laisse tout le monde dans l’expectative, même son propre personnel. Il faut regarder ce qu’il fait, pas ce qu’il dit.

Trump se moque de la plupart des questions étrangères dont les gouvernements Clinton, Bush et Obama ont été les premiers à se mêler. Selon lui, les diverses aventures à l’étranger ne sont pas dans l’intérêt bien compris des États-Unis. Si on peut amener d’autres pays à s’en occuper, les États-Unis s’en porteront mieux. Sa position est à l’opposé de ce que font les grandes personnes qui règnent habituellement à Washington. C’est pourquoi elles le combattent bec et ongles.

Trump survivra-t-il assez longtemps pour mener à bien cette stratégie et provoquer un changement durable ?