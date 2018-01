Michel Drac et le système increvable

Souvenez-vous que je parle toujours de présent permanent !

Le présent permanent se met en place vers le milieu de dix-neuvième siècle, commenté par Tocqueville ou Poe. Voyez mes chroniques sur la fin de l’histoire.

Flaubert écrit dans sa correspondance cette phrase qui résume tout : 1789 a liquidé clergé et noblesse, 1848 la bourgeoisie, 1851 le peuple !

Depuis… Depuis on tourne en rond.

Michel Drac commente les répugnantes élections de 2007. C’est dans pilule rouge. Ce qu’on ne dit jamais à propos de Matrix c’est que le monde alternatif proposé par la résistance est encore pire que celui de la matrice. Voyez le deuxième Matrix, surtout.

Michel Drac donc sur le premier tour des présidentielles qui consacre en 2007 la supériorité du système :

« Depuis deux mois, je me faisais un peu l’effet d’un modéré : je tempérais l’enthousiasme des optimistes, qui voyaient déjà le système KO, balayé par la juste colère populaire, et à l’inverse, je relevais le moral des pessimistes, pour qui c’était fichu, le peuple avait été irrémédiablement lobotomisé, qui voterait comme les médias le lui disaient. »

Les pessimistes n’attendaient rien du peuple.

« Force est de constater, à présent, que les pessimistes ont eu entièrement raison.

Et donc que j’avais en partie tort. »

Je suis surpris, je l’avoue, par l’ampleur du vote systémien. Certes, depuis deux mois, je mettais en garde régulièrement mes amis de Salut Public. Je leur disais, en

substance, qu’à mon avis il était très possible que Bayrou réussisse à se faire passer pour un rebelle, et qu’une grande partie du corps électoral allait en outre voter comme on demande un sursis au bourreau – encore une minute, s’il vous plaît, encore une minute de cette vie facile… Cependant, je n’imaginais pas ce triomphe des candidats du système – Sarkozy, Royal et Bayrou aussi, le faux rebelle. Je dois d’ailleurs, à ce propos, faire mes excuses au patron de l’institut CSA, que j’ai traité de bouffon, ne pouvant croire le peuple français assez con pour voter comme lui, le patron du CSA, nous l’annonçait. »

Bayrou rebelle ! Et de conclure sévèrement :

« J’avais tort : ce n’est pas le patron du CSA qui est un bouffon, c’est l’électeur français qui l’est ! »

Après Drach se laisse aller à la facilité :

« Bouffon, en effet, l’électeur qui vient de s’exprimer, majoritaire, en France ! Voilà un pays objectivement ruiné. 2.500 milliards de dette publique réelle, des centaines de milliers d’entrées clandestines sur le territoire par an, 25 % d’analphabètes en classe de sixième, des délocalisations. Tout va mal, et au final, quoi ?

– Eh bien, il se trouve encore une nette majorité de gens pour trouver qu’il faut continuer comme ça, du moins, à en juger par leur vote. Voilà, l’UMPS les a conduits droit dans le mur, et ils en redemandent ! »

Les gens en redemandent parce qu’ils vivent encore trop bien, c’est tout. La dette qui affole Michel est aussi une invention-système. Le système est une catastrophe pour certains, une merveille pour d’autres. Les chinois, les mexicains, les indiens se ruent sur le marché immobilier de la Californie et la Floride. C’est dans Zerohedge.com. A Paris l’immobilier est reparti avec les attentats. Le Dow Jones a triplé en dix ans, au nez et à la barbe de tous les pessimistes lui, de tous les Bill Bonner, Wapler et sites qui vous conseillent d’acheter de l’or. L’or a monté depuis 1970, mais il a certainement baissé depuis 2007. Fiez-vous à Almighty dollar, comme dit en ricanant The Economist (journal déjà cité par Karl Marx, quand je vous parle de présent permanent…)

Drac encore :

« Sur le fond, cette élection ne fait que confirmer mon analyse de départ – à savoir que les élections, bien sûr, ne règleront rien.

… Que cela nous plaise ou non, il nous faut nous pencher sur ce peuple déroutant, le peuple de France, ce peuple qui rejette en 2005 le traité constituant européen à 56 %, puis qui apporte, deux ans plus tard, 75 % de ses suffrages aux défenseurs de ce même traité… »

Tout à fait d’accord. On rejette le traité, puis on vote pour Sarkozy qui le fait voter par le parlement. On se croirait dans Audiard…

Drac remarque :

« Ce sont les minorités qui font l’Histoire, donc quand l’oligarchie gouverne, elle se passe du peuple. Et symétriquement, quand on dit que le peuple se révolte, cela veut dire en pratique que quatre pourcents de furieux cassent la gueule à un pourcent de prédateurs sous le regard plus ou moins approbateur de quatre-vingt-quinze pourcents de moutons. Donc la révolution ne survient donc nullement quand les moutons se révoltent, car les moutons ne se révoltent jamais. »

Il résume ce qu’il faut penser du FN, alors que cela fait trente ans qu’on s’esbigne à voter pour lui :

« …au départ, le FN est un golem, inventé par le système comme exutoire au vote protestataire – un exutoire sans risque pour la classe dirigeante. On a fait du vote ouvrier un vote fascisant, et ainsi on put trahir la classe ouvrière. Voilà de quoi il s’agissait… »

Au point où nous en sommes, je dirai qu’il n’a pas conspiration des élites mais conspiration des choses, le mot machine signifie ruse en grec ancien : l’imprimante à billets, le portable, l’ordinateur, la télé, la bagnole, le distributeur à malbouffe. On n’a même plus besoin d’élites et on pourrait se retrouver dans un scénario où l’élite-Musk aurait été remplacée par ses robots adorés ! Après on pourra toujours évoquer des scénarios Mad Max (pour certains antisystèmes l’apocalypse serait une libération, un soulagement), mais je vous garantis que les gouvernements les ont mieux étudiés que nous ces scénarios. Les autres appliqueront la stratégie de Gandalf dans les souterrains de la Moria : Fly, you fools !

Sources

Michel Drac – Pilule rouge

Nicolas Bonnal – Chroniques sur la fin de l’histoire ; les grands auteurs et la conspiration.