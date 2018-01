Napoléon, Hitler, Trump : la triple défaite de l’occident face à l’espace eurasiatique (par Dimitri)

Troisièmement, à peu près à la même date, Trump a annoncé une nouvelle stratégie de défense américaine, qui nomme « la Russie et la Chine » comme l’ennemi principal, toutes deux appelées « puissances révisionnistes » (ce qui est sujet à révision, c’est la position des États-Unis en tant que seule superpuissance mondiale incontestée, capable de dicter ses termes à tout le monde). Maintenant, mon sentiment est que mettre le mot « et » entre « Russie » et « Chine » finira par être considéré comme la troisième pire erreur stratégique jamais faite par l’Occident, la première et la seconde ayant été de marcher sur Moscou [Napoléon ?? NdT] et de marcher sur Moscou [Hitler ?? NdT]. En promulguant cette grande nouvelle « stratégie » Trump a renversé le château de cartes soigneusement érigé par le méchant mais compétent Henry Kissinger. Il a travaillé dur pour maintenir la séparation entre la Russie et la Chine, car il savait très bien que si les États-Unis pouvaient peut-être espérer contenir ou contraindre perpétuellement l’un ou l’autre, ils ne pourraient pas gagner. Vu sous cet angle, la nouvelle « stratégie » de Trump peut être considérée comme un aveu encore inconscient de défaite.

http://lesakerfrancophone.fr/merci-ennemi