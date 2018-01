Jacky Chan, The Donald et le Zui quan

Zui quan (zuì quán / 醉拳 « le poing ivre », aussi traduit parfois en boxe de l’homme ivre) est un des styles de kung-fu dont les gestes ont été inspirés par une personne ivre.

Huit Immortels auraient, selon la légende, créé la Boxe de l’Homme Ivre afin de faire croire aux potentiels agresseurs qu’un moine totalement ivre était tout aussi redoutable.

La grande particularité du style est de trouver sa force, le courage et la capacité de faire très mal, dans la faiblesse du pratiquant, par l’utilisation du déséquilibre de son propre corps, et la non résistance aux saisies de l’adversaire ainsi que par l’identification à une personne ivre (on chante en titubant, on tient des propos incohérents, pour désorienter l’autre).