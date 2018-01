La lettre inquiète d’un lecteur…

Je suis de plus en plus effaré tous les jours : que devenons-nous ?? L’oppression submerge l’esprit qui vacille dans la fureur des temps présents. L’angoisse de s’engluer dans un asile d’aliénés. Est-ce seulement le fruit de ma seule perception où avons-nous là une vaste et silencieuse masse qui n’ose rien face au rétrécissement de nos vies. Chacun de nous ressentons cela il me semble non ? Cette considérable chape de plomb qui tombe sur le pays s’instille probablement dans tous les esprits. Ce qui est le plus frappant c’est l’imposture permanente, le théâtre que sont devenues nos existences, une reconstruction du réel afin de masquer une vérité de situation pas folichonne comme dirait PhG… On se carapace comme l’on peut et je suppose que c’est ainsi que l’esprit se protège. Nos vies sont pauvres, et me reviens la phrase de Chesterton, « ce qui manque le plus à l’homme moderne, c’est le sentiment de l’honneur, cette idée qu’il existe au-dessus du travail, de la réussite et de l’argent quelque chose d’impondérable qu’on ne peut évaluer, ni comptabiliser ».