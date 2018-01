– 20 –

Renoncez à l’étude, et vous serez exempt de chagrins.

Combien est petite la différence de weï (un oui bref) et de o (un oui lent) !

Combien est grande la différence du bien et du mal !

Ce que les hommes craignent, on ne peut s’empêcher de le craindre.

Ils s’abandonnent au désordre et ne s’arrêtent jamais.

Les hommes de la multitude sont exaltés de joie comme celui qui se repaît

de mets succulents, comme celui qui est monté, au printemps, sur une tour

élevée.

Moi seul je suis calme : (mes affections) n’ont pas encore germé.

Je ressemble à un nouveau-né qui n’a pas encore souri à sa mère.

Je suis détaché de tout, on dirait que je ne sais où aller.

Les hommes de la multitude ont du superflu ; moi seul je suis comme une

homme qui a perdu tout.

Je suis un homme d’un esprit borné, je suis dépourvu de connaissances.

Les hommes de la multitude sont remplis de lumières ; moi seul je suis

comme plongé dans les ténèbres.

Les hommes du monde sont doués de pénétration ; mois seul j’ai l’esprit

trouble et confus.

Je suis vague comme la mer ; je flotte comme si je ne savais où m’arrêter.

Les hommes de la multitude ont tous de la capacité ; moi seul je suis

stupide ; je ressemble à un homme rustique.

Mois seul je diffère des autres hommes parce que je révère la mère qui

nourrit (tous les êtres).

Lao Tse, XX