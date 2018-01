Pourquoi il faut décidément sauver le soldat taoïste Donald !!! Il fout le pire empire en l’air !!! Par notre ami Golstein (pas celui de 1984)…

Alexander Blok, l’un des plus intelligents et des plus nobles des Russes, a écrit cet étonnant essai sur Catilina, un rebelle romain dont le complot a été écrasé et qui a été complètement décrié par le père de toutes les conneries, Cicéron.

Alors Catiline était ce patricien, un SOB décadent qui, maltraité et mis au défi par l’establishment romain, organisa les déplorables romains et commença une rébellion.

Il a été écrasé bien sûr, mais pour Blok, il est resté un héros. Blok appelle Catiline le bolchevik romain, et insiste pour ne pas l’approcher de la perspective moralisatrice du NYT de Cicéron , mais du point de vue de la révolution mondiale.

Pour Blok, comme il le dit, le cœur de l’Empire romain s’est arrêté quand le Christ est né. Il a continué pendant quelques centaines d’années, mais dans un état de zombie jusqu’à ce que son caractère insignifiant, militariste, provincial, matérialiste soit finalement exposé comme le bluff qu’il a toujours été, et il s’est effondré sous le poids de sa propre corruption. Et voici la vision paradoxale de Blok: la rébellion de Catiline n’a de sens que dans cette perspective.

Catilina aurait pu être corrompue, décadente, débauchée et quoi d’autre. Pourtant, il a exposé à quel point Rome était pourrie. Pour cela, Blok et Ibsen (un autre rebelle contre l’ordre bourgeois étouffant) placent Catilina au paradis.

Ce qui m’amène à Trump. Quoi que disent ses critiques, il l’a, et puis certains, mais comme Catilina, il expose pleinement à quel point l’ordre établi est corrompu, vénal et mesquin .

Le génie ne peut pas être remis dans la bouteille. Les médias sont exposés pour ce qu’ils sont: une machine à filer pour l’ordre oppressif militariste, un fournisseur de fausses nouvelles . Et ce n’est pas l’avis de quelque universitaire obscur comme Chomsky. C’est l’opinion du président des États-Unis.

N’est-ce pas libérateur ?! Plus de boucherie, de bombardements et de destructions, tandis que la presse mène sa campagne de bravoure en faveur d’une autre «intervention humanitaire», que ce soit en Serbie, en Irak ou en Libye. Le génie est sorti de la bouteille. Les gens ne l’achètent plus.

Les politiciens sont corrompus! Trump l’expose. Les médias et les mensonges! Il l’expose. Les médias sont dans un désordre évident. La seule chose que l’établissement a appris à faire pendant la période de «fin de l’histoire» était de faire tourner et de promouvoir les politiques gouvernementales. Maintenant, avec leur haine folle de Trump, ils ne peuvent plus le faire. Et parce qu’ils sont aussi devenus paresseux et corrompus comme ils tétaient au sein de l’Establishment, ils ne peuvent pas non plus se résoudre à dénoncer la corruption politique ou militaire.

La seule chose qui leur reste est « Russie-porte ». C’est pathétique . Alors laissez-les exposer que Trump, ‘l’Empereur’, est nu. Il se moque simplement d’eux, et remue son derrière nu dans leurs visages. Et pas seulement le sien, mais le leur. Leur lâcheté nue, leur corruption nue, leur immaturité nue et leur manque d’honneur civique. La seule chose qu’ils savent faire est d’être flagorneur et de chanter ‘Salut au chef’. Et maintenant ils ne peuvent même pas faire ça parce que … #NotMyPresident! Quel scandale glorieux!

L’empire fondé sur le mensonge, la corruption, le militarisme et le petit matérialisme ne peut plus prétendre être autre chose. Et nous devrions tous être reconnaissants à Trump pour cela. Et aux Américains qui ont voté pour lui.

Les Français ont eu leur chance, pourtant ils ont voté pour leur version d’Obama, un petit banquier mesquin avec leurs médias corrompus. En d’autres termes, ils ont décidé d’agir comme des autruches, gardant la tête dans le sable, et pensant que s’ils signent l’accord de Paris, tout ira bien, « Rome continuera sans opposition ».

Sauf que ça ne va pas. Le cœur de l’Empire romain d’aujourd’hui s’est arrêté, les lamentations et les grincements de dents ont commencé, et pourtant les autruches marchent.