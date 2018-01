Diabolisation ; que se passera-t-il quand les États-Unis gèleront les actifs en dollars russes ?

Que se passera-t-il si les États-Unis gèlent les actifs en dollars russes ?

La position russe par rapport à l’irréelle agressivité occidentale et américaine est parfois incompréhensible. Mes collaborateurs de pravdareport.com posent alors cette juste question : les banquiers russes proches du FMI se laisseront-ils plumer sans réagir et pourquoi ?

La Banque de Russie détient un tiers de ses actifs en devises aux États-Unis. Les États-Unis peuvent imposer des sanctions à la banque. Auparavant, les États-Unis avaient gelé les avoirs du Fonds national du Kazakhstan, ce qui laisse supposer que les réserves de la Russie pourraient également se trouver dans une situation similaire.

Compte tenu de la situation actuelle dans les relations américano-russes, les investissements de la Banque de Russie en actifs en dollars semblent risqués. Cependant, si les actifs d’or et de devises russes sont gelés à cause de sanctions, cela deviendra une déclaration de guerre, a déclaré le président de la Fondation pour la recherche économique, l’économiste et publiciste Mikhaïl Khazine dans une interview à Pravda.Ru.

« Environ un tiers des actifs en or et en devises de la Banque de Russie se trouvent aux États-Unis, peuvent-ils être gelés en raison de nouvelles sanctions? »

« Techniquement, ils peuvent l’être, et le Kazakhstan est un exemple: pratiquement, une telle décision sera la déclaration de guerre, et la déclaration de guerre déclenchera immédiatement toute une série de problèmes divers. »

« Les Etats-Unis peuvent-ils le faire? »

« Ils l’ont fait au Kazakhstan. »

« Pourquoi la Russie n’anticipe-t-elle pas un tel développement? »

« C’est une question difficile, il faut comprendre que les gens du gouvernement russe et de la banque centrale choisissent toujours le FMI entre le FMI et les intérêts russes. »

« Que devrions-nous faire pour ne pas les laisser geler nos actifs? »

« C’est un système de manœuvres très complexe, mais il est possible de surmonter cela. »

« Les experts disent qu’il est inutile pour la Russie d’abandonner complètement les investissements aux États-Unis, car cela pourrait ruiner la cote d’investissement. »

« Nous avons besoin de la notation de l’investissement pour recevoir des investissements étrangers – c’est ce qui compte pour l’économie russe: c’est une erreur, car il est déjà clair que l’investissement étranger ne fait pas bouger l’économie russe. où la notation jouera un rôle auxiliaire.

« Le système, dans lequel nous avons été délibérément implantés, pour que nous accordions la priorité à l’investissement étranger, s’appelle le Consensus de Washington, il a été inventé spécialement pour les anciens pays socialistes, il est temps que la Russie s’en retire. des personnes occupant des postes clés en Russie, qui placent les intérêts du FMI au-dessus des intérêts de la Russie.

See more at http://www.pravdareport.com/russia/economics/12-01-2018/139687-0/