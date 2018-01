Interventionnisme humanitaire et délire philosophique (par Bonald et Grasset)

Interventionnisme humanitaire et délire philosophique

On va laisser deux penseurs traditionnels français s’exprimer.

Philippe Grasset parle à propos de BHL d’affectivisme ; Bonald de délire philosophique à propos de Germaine (sic) de Staël…

J’aime autant que qui que ce soit, et avec plus de motifs que Mme de Staël, l’indépendance de ma patrie ; mais cette cette indépendance consiste, pour un peuple comme pour un homme, à se gouverner soi-même, et à traiter avec les autres par les règles de la religion, de la morale et de la politique, et non à tout renverser chez soi et chez, ses voisins dans un accès de délire philosophique, et dans cet état que les Latins appellent sui impotens et qui n’est qu’une honteuse dépendance de ses passions, et quelquefois des intrigues de ses ennemis.

Bonald, œuvres complètes, tome onzième, p.458-459 (archive.org)

Et chez Philippe Grasset on lira nûment ceci :

http://www.dedefensa.org/article/glossairedde-laffectivisme-postmoderne

un extrait :

Comment définissons-nous l’affectivisme à partir de sa première présentation de 2012 ? Il s’agit du constat de l’effacement complet de la raison en tant qu’outil structurant de l’esprit et de son jugement dans les attitudes politiques des directions du bloc-BAO, d’abord vis-à-vis de la crise syrienne ; puis, très rapidement, ce même phénomène s’étendant dans à peu près toutes les crises qui affectent d’une façon générale tous les pays du bloc BAO. Ce fut clairement le cas des pays européens d’abord, puis des USA eux-mêmes, avec une rapidité extraordinaire pour la Grande République, avec la vigueur et l’importance opérationnelle fondamentales de la crise de l’américanisme des élections présidentielles. Il n’est donc plus question, en vérité, d’attitudes politiques au sens intellectuel de l’expression mais d’attitudes psychologiques engendrant des comportements intellectuels produisant des pseudo-“attitudes politiques”, le phénomène agissant à la fois comme conséquence et cause d’une situation effectivement métahistorique ; c’est-à-dire, ce phénomène suscité par des facteurs nés d’éléments métahistoriques tendant à constituer une situation de cet ordre et agissant à son tour comme détonateur pour accélérer la consolidation de cette situation métahistorique.