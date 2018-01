Astroturfing et mind control (expliqué aux moins dummies)

L’Astroturfing : Avilir toujours plus

14 janvier 2018



Auran Derien ♦Universitaire.

Nous remercions l’ex-ambassadeur Craig Murray de nous avoir expliqué comment Mariano Rajoy, à la tête de l’Espagne, est appuyé par Ciudadanos, parti fondé à partir des actions et des financements du BND (le service allemand de sécurité extérieure) avec pour objectif de détruire Podemos qui mettait en cause l’obscurantisme bruxellois.

Ces méthodes s’appliquent désormais partout en Europe.

Discours de la méthode : comment créer un parti apparemment anti-establishment

Cette technique s’appelle l’astroturfing. Elle vise à laver le cerveau des populations à travers les réseaux sociaux. Les principes reposent sur l’aptitude des êtres humains à la croyance et le recrutement d’ intellectuels car les mensonges concernent aujourd’hui tous les sujets et non seulement l’histoire, comme le faisaient les sectes monothéistes. Le but est d’imposer aux populations les antivaleurs qui les détruisent et assurent la domination de ces pseudo élites , de tout envahir et de se confondre avec les médias de masse et les réseaux sociaux.

Ceci est évidemment le résultat de la concentration des moyens de l’obscurantisme entre les mains de quelques groupes, ce qui a déjà été signalé ici-même. Ce gang regroupe General Electric, News-Corp, Disney, Viacom, Time Warner, CBS. Ajoutons le cartel du googlag GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon). Grâce à cette concentration, les populations vivent dans un “goulag intellectuel” permanent.

Maintenant, les tenants de la globalité créent de faux mouvements sociaux qui permettent de faire applaudir toute information à leur convenance. A partir de là, le public et les journalistes, même s’ils ne sont pas complices, sont pleinement abusés. De manière concrète, le spectacle a tout envahi : les politiques, les affairistes, les organisations non gouvernementales multiplient les blogs, ouvrent des pages, publient des articles de science “révélée”, car la science du dieu argent est la seule qui les laisse en repos. Les populations finissent par s’imaginer que ces messages viennent de personnes ou groupes indépendants alors qu’ils traduisent la parfaite inhumanité de ce monde.