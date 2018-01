J’ai l’immoral ! Grâce à mes sponsors et au grand turc cardigan, on Bosphore ! Je suis soutenu par les farces vives de la nation et bientôt j’envoie une fusée aryenne à mon amie Guyane ! Nicolas me conseille aussi Les Hébrides et Feydeau !

On purge bébé, Feydeau

ACTE PREMIER

SCÈNE I

FOLLAVOINE, PUIS ROSE.

Au lever du rideau. Follavoine, penché sur sa table de travail, la jambe gauche repliée sur son fauteuil

de bureau, la croupe sur le bras du fauteuil, compulse son dictionnaire.

FOLLAVOINE,

son dictionnaire ouvert devant lui sur la table.

Voyons : « Iles Hébrides ?… Iles Hébrides ?… Iles Hébrides ?… » (On frappe à la porte.— Sans

relever la tête et avec humeur.) Zut ! entrez ! (À Rose. qui paraît.) Quoi ? Quʼest-ce que vous voulez ?

ROSE,

arrivant du pan coupé de gauche.

Cʼest Madame qui demande Monsieur.

FOLLAVOINE,

se replongeant dans son dictionnaire et avec brusquerie.

Eh ! bien, quʼelle vienne !… Si elle a à me parler, elle sait où je suis.

ROSE,

qui est descendue jusquʼau milieu de la Scène,

Madame est occupée dans son cabinet de toilette ; elle ne peut pas se déranger.

FOLLAVOINE.

Vraiment ? Eh bien, moi non plus ! Je regrette ! je travaille.

ROSE,

avec indifférence.

Bien, Monsieur.

Elle fait mine de remonter.

FOLLAVOINE,

relevant la tête, sans lâcher son dictionnaire.— Sur le même ton brusque.

Dʼabord, quoi ? Quʼest-ce quʼelle me veut ?

ROSE,

qui sʼest arrêtée à lʼinterpellation de Follavoine.

Je ne sais pas, Monsieur.

FOLLAVOINE.

Eh ! bien, allez lui demander !

ROSE.

Oui, Monsieur,

Elle remonte.

FOLLAVOINE.

Cʼest vrai ça !… (Rappelant Rose. au moment où elle va sortir.) Au fait, dites donc, vous…

ROSE,

redescendant.

Monsieur ?

FOLLAVOINE.

Par hasard, les… les Hébrides… ?

ROSE,

qui ne comprend pas.

Comment ?

FOLLAVOINE.

Les Hébrides ?… Vous ne savez pas où cʼest ?

Domaine public – Texte retraité par Libre Théâtre 3

ROSE,

ahurie.

Les Hébrides ?

FOLLAVOINE.

Oui.

ROSE.

Ah ! non !… non !… (Comme pour se justifier.) Cʼest pas moi qui range ici !… cʼest Madame.

FOLLAVOINE,

se redressant en refermant son dictionnaire sur son index de façon à ne pas perdre la page.

Quoi ! quoi, « qui range » ! les Hébrides !… des îles ! bougre dʼignare !… de la terre entourée dʼeau…

vous ne savez pas ce que cʼest ?

ROSE,

ouvrant de grands yeux.

De la terre entourée dʼeau ?

FOLLAVOINE.

Oui ! de la terre entourée dʼeau, comment ça sʼappelle ?

ROSE.

De la boue ?

FOLLAVOINE,

haussant les épaules.

Mais non, pas de la boue ? Cʼest de la boue quand il nʼy a pas beaucoup de terre et pas beaucoup

dʼeau ; mais, quand il y a beaucoup de terre et beaucoup dʼeau, ça sʼappelle des îles !

ROSE,

abrutie,

Ah ?

FOLLAVOINE.

Eh ! bien, les Hébrides, cʼest ça ! cʼest des îles ! par conséquent, cʼest pas dans lʼappartement.

ROSE,

voulant avoir compris.

Ah ! oui !… cʼest dehors !

FOLLAVOINE,

haussant les épaules.

Naturellement ! cʼest dehors.

ROSE.

Ah ! ben, non ! non je les ai pas vues.

FOLLAVOINE,

quittant son bureau et poussant familièrement Rose vers la porte pan coupé.

Oui, bon, merci, ça va bien !

ROSE,

comme pour se justifier.

Y a pas longtemps que je suis à Paris, nʼest-ce pas… ?

FOLLAVOINE.

Oui !… oui, oui !

ROSE.

Et je sors si peu !

FOLLAVOINE.

Oui ! ça va bien ! allez… Allez retrouver Madame.

ROSE.

Oui, Monsieur !

Elle sort.

Domaine public – Texte retraité par Libre Théâtre 4

FOLLAVOINE.

Elle ne sait rien cette fille ! Rien ! quʼest-ce quʼon lui a appris à lʼécole ? (Redescendant jusque devant

la table contre laquelle il sʼadosse.) « Cʼest pas elle qui a rangé les Hébrides » ! Je te crois, parbleu !

(Se replongeant dans son dictionnaire.) « ZʼHébrides… ZʼHébrides… » (Au public.) Cʼest

extraordinaire ! je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu !… Mais de Zhébrides, pas plus que dans mon

œil ! Si ça y était, ce serait entre zébré et zébrure. On ne trouve rien dans ce dictionnaire !

Par acquis de conscience, il reparcourt des yeux la colonne quʼil vient de lire