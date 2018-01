La folie de Nietzsche expliquée par un docteur

Par Bernard Plouvier

Friedrich Nietzsche : paranoïaque, dément, mais pas syphilitique !

Une psychose paranoïaque peut entraîner un délire ; ce fut le cas de Nietzsche durant les quatre dernières années de vie consciente. La paranoïa n’engendre pas de démence ; or Nietzsche sombra dans la démence à la jonction des années 1888-1889.

Pour tenter de discerner la cause de cette démence, il faut étudier ses antécédents familiaux et personnels, en évitant un piège historiographique bien connu : au XIXe siècle, toute pathologie neuropsychiatrique d’un sujet pas trop âgé était réputée d’origine syphilitique, comme presque toutes les maladies pulmonaires chroniques paraissaient tuberculeuses… de la même façon qu’au Moyen Âge, toute maladie de peau durable faisait penser à une « lèpre ».

Seuls des médecins auraient dû traiter de la démence si particulière de cet écrivain hors normes. Des littérateurs et des charlatans se sont invités au bal des faussaires et ce sont eux, bien sûr, qui ont emporté la conviction du public.

L’on veut tenter d’apporter un éclairage sur son cas pathologique, de l’adolescence à son entrée dans le néant cérébral (à la jonction des années 1888-1889), qui a anticipé d’un peu plus de dix années la mort enregistrée par l’état-civil le 24 août 1900.

Un paranoïaque de combat et une homosexualité refoulée

Il est ridicule de vouloir dissocier une œuvre de la biographie de son rédacteur. Cela vaut singulièrement pour les philosophes, qu’il s’agisse de Platon, de Thomas d’Aquin, de Thomas Hobbes ou de Nietzsche. Pour ce dernier surtout, la querelle opposant les commentateurs éthérés, qui refusent toute allusion aux incidents de sa vie, à ceux qui veulent à juste titre s’ancrer dans les accidents de santé pour expliquer l’évolution de sa pensée, est parfaitement irréaliste (bonne étude in Morel, 1970-1).

L’évolution d’un être humain – sauf celle de l’imbécile ou de l’amnésique – s’explique bien davantage par ses échecs et ses erreurs que par ses succès. Dans sa vie professionnelle ou ses relations personnelles, l’individu enrichit son expérience par l’analyse de ses erreurs et ses insuccès bien plus que de ses éphémères moments de gloire. Ceci est vérifié chez Nietzsche comme chez n’importe quel humain.

Friedrich Nietzsche fut un penseur d’exception, trop tôt venu au monde (avant l’éclosion de la science génétique) pour bien étayer sa pensée très originale, incapable de comprendre les méandres de l’amour humain du fait d’une paranoïa qui devient à l’évidence délirante à compter de 1887 (l’année de rédaction d’Ecce Homo), mais la nouvelle préface de 1886 d’Humain, trop humain révèle des traces indéniables de délire.

L’histoire d’un patient débute toujours par celle de ses parents. Dans le cas de Nietzsche, cette anamnèse familiale éclaire singulièrement le chercheur. Le père, Karl-Ludwig, un pasteur luthérien, n’est nullement mort d’un « ramollissement cérébral », comme l’écrivent quantité de biographes. Les deux enfants du pasteur ont décrit les derniers mois de la vie de leur père : Friedrich l’a fait en 1858 (ce qui est paru in Premiers écrits), Elisabeth en 1893, d’après les souvenirs de leur mère Franziska (Peters, 1978). Les deux récits sont fort détaillés, en plus d’être superposables.

De septembre 1848 à sa mort, en juillet 1849, Karl-Ludwig se plaint de céphalées violentes, présente un ralentissement de ses activités physiques et mentales avec notamment des chutes répétées et une amnésie globale d’intensité croissante, des crises d’épilepsie très particulières, évoquant une épilepsie limbique, autrefois dénommée temporale, puis surviennent des paralysies, une cécité, enfin le coma terminal qui emporte le malade à l’âge de 36 ans (Blunck, 1955). Tout ceci n’évoque absolument pas un accident vasculaire cérébral, mais une hypertension intracrânienne progressivement croissante, liée à une tumeur, comme l’a démontré l’autopsie, hélas très rudimentaire : une masse partiellement hémorragique adhérait aux méninges et comprimait le cerveau (Janz, 1984-1). Il est dommage qu’il n’y ait guère, dans le compte-rendu nécropsique, de précision sur la topographie de la lésion cérébrale.

Quant à Franziska, la mère bien aimée de Friedrich, elle présente une anisocorie (une inégalité de diamètre des pupilles), diagnostiquée en 1850 par le Pr Schellbach d’Iéna (Blunck, 1955). De façon héréditaire, Friedrich présente la même petite anomalie, dépourvue d’importance, sauf quand des médecins sautent un peu trop cavalièrement d’un symptôme mal analysé à un diagnostic hautement fantaisiste, on y reviendra.

Dès l’adolescence (sa douzième année), Friedrich se plaint d’insomnie, de fréquentes migraines surtout du côté droit, parfois isolées, parfois avec une traduction ophtalmique, au moins à partir de 1856. L’hérédité en est évidente : son père et sa sœur en furent victimes. Chez Friedrich une myopie forte, plus importante à droite qu’à gauche, et très mal corrigée, explique la particulière fréquence des attaques migraineuses. Dès la première consultation d’ophtalmologie par le Pr Schellbach, alors que Friedrich est âgé de 5 ans, l’on remarque son anisocorie : sa pupille droite est nettement plus large que la gauche (Sax, 2003).

Friedrich est un adolescent austère, pudibond, psychorigide, solitaire, égotiste, de comportement obsessionnel, rebelle à toute critique, dominateur, mégalomane, méprisant maîtres et condisciples. La paranoïa est évidente, dès ses premiers textes exaltés, obscurs et mégalomaniaques de 1858 – il est à peine âgé de 14 ans – et devient flamboyante durant les années 1870-80, où il se considère comme « un génie incompris », persécuté par des médiocres (c’est l’analyse que l’on peut faire à partir des lettres reportées in Blunck, 1955 ; Bianquis, 1959 ; Coll., 1967 ; Morel, 1970-1 ; Nietzsche, Premiers écrits, édités en 1994 ; Raymond, 1999). Mais le délire paranoïaque ne débute réellement qu’après 1885.

De l’adolescence au passage dans le néant cérébral, Nietzsche fut un grand hypochondriaque, exagérant considérablement ses maux, abusant des laxatifs pour une colopathie chronique responsable d’une constipation, aggravée par la multiplication, à partir de 1873, de médicaments souvent pris en automédication : atropine, quinine, opiacés, bromure, tantôt pour lutter contre des douleurs abdominales, tantôt pour des crampes des membres inférieurs et les migraines (Janz, 1984-2 et 3). L’hypochondriaque avait réussi à persuader ses médecins de la nécessité de traitements puissants, après l’échec de l’homéopathie (Raymond, 1999). Friedrich a essayé le chloral contre l’insomnie, de 1882 à 1884, mais à dose non-toxique (moins d’un gramme/jour). Il semble n’avoir jamais pris de Haschich (Podach, 1931, démentant une affirmation gratuite d’Elisabeth Förster-Nietzsche, la sœur très aimée).

Il s’est constamment plaint, depuis l’adolescence, de crampes musculaires qu’il a étiquetées « douleurs rhumatismales » alors qu’aucun des très nombreux médecins qu’il a consultés n’a jamais constaté de phénomène inflammatoire (Blunck, 1955). L’association de crampes et d’une colopathie avec constipation évoque une banale hyperexcitabilité neuromusculaire liée à une fuite urinaire de magnésium, comme en souffrent des centaines de millions d’humains. De nos jours, on lui prescrirait des sels de magnésium, ce qui ferait rétrocéder crampes, anxiété – au moins en partie – et constipation.

En 1866, deux épisodes de gastro-entérite bien banale ont été étiquetés par lui : choléra (Janz, 1984-1). En 1884, il prétendra avoir contracté le typhus en février 1883, alors qu’il n’avait présenté qu’une fièvre de quelques jours sans le moindre signe neurologique. En revanche, il est exact qu’étant infirmier militaire volontaire de l’armée prussienne, du 27 août au 2 septembre 1870, il a été victime d’une dysenterie, suivie d’une diphtérie (Janz, 1984-1). Tout cela évoque des préoccupations hypochondriaques, ce qui rend très suspecte l’affirmation qui suit.

Très peu de temps avant de sombrer dans la démence, Nietzsche prétend avoir contracté la syphilis dans un bordel de Leipzig (Blunck, 1955). Faut-il le croire ou tente-t-il de masquer sa virginité, reflet d’une homosexualité refoulée ?

Il est très important d’envisager la sexualité du sujet, non pour faire du voyeurisme comme un vulgaire psychanalyste, mais en raison du diagnostic étiologique probablement erroné de sa démence, passé à la postérité selon un grand principe de la propagande : plus une affirmation fausse fait scandale, plus elle est acceptée par le public. Dès l’adolescence, Friedrich est très sensible à l’amitié chaste, mais exclusivement masculine. Ses échanges épistolaires avec Erwin Rhode, un frêle Hambourgeois qu’il dominait entièrement et qui fut son ami de 1864 à 1867, sont fort ambigus (comme le démontre l’étude de ses lettres intimes in Blunck, 1955).

Ses multiples textes, échelonnés de 1876 à 1885, traitant de l’amitié (Humain, trop humain ; Le Gai savoir ; Ainsi parlait Zarathoustra ; Par-delà bien et mal) sont toujours teintés de lutte et d’opposition, ce qui n’est pas étonnant chez un paranoïaque de combat, mais aussi de mépris pour l’intellect féminin, la femme « étant faite pour le repos du guerrier » et la procréation. La femme, intuitive et sentimentale, forte de la dévirilisation du mâle, sont des thèmes récurrents de Par-delà bien et mal. S’il hait le Siècle des Lumières, c’est parce qu’il fut « féminin, spirituel et plat » (fragment de 1887, in Volonté de Puissance).

Reste l’épisode du bordel. En février 1865, l’étudiant Friedrich Nietzsche s’est laissé emmener dans un bordel de Cologne (et non de Leipzig) par des condisciples. L’un d’eux, Paul Deussen a témoigné que Friedrich, intimidé, avait passé la soirée à pianoter sur l’instrument de la maison, sans s’isoler avec une accorte pensionnaire (Bianquis, 1959 ; Janz, 1984-1). C’est Thomas Mann qui donne de la publicité, in Doktor Faustus (publié en 1947), à la fable de la vérole contractée lors de cette soirée que le Dr. Paul-Julius Moebius avait lancée après la mort du philosophe. Beaucoup plus tard, en 1946, le psychiatre Wilhelm Lange-Eichbaum (qui, comme Möbius, haïssait les œuvres de Nietzsche) a évoqué des lettres de deux médecins de Leipzig faisant état d’une syphilis, dont lui aurait parlé le frère du Dr. Möbius, lettres qui n’ont jamais été retrouvées et que Möbius n’a pas mentionnées dans son livre de 1902 (Sax, 2003)… ce qui rend leur existence assez peu probable !

Richard Wagner, qui a entretenu avec Nietzsche des relations amicales durant une dizaine d’années, a parlé de lui, après leur rupture définitive de 1882 provoquée par le livret de Parsifal, comme d’un être présentant une « perversion de l’instinct sexuel » (Janz, 1984-2). Une première rupture était intervenue en 1876, quand Richard avait signifié à Friedrich que ses Lieder étaient médiocres, jugement confirmé de façon plus brutale encore par Hans von Bülow, chef d’orchestre fort célèbre à l’époque (Janz, 1984-2). Dans les années 1882-89, Nietzsche reproche à Wagner son retour au christianisme, mais aussi « la répugnante sexualité de sa musique » (Liebert, 2000) : le pudibond confond sensualité et sexualité, comme d’autres le font de l’érotisme et de la pornographie.

Dès 1878-80 (in Humain, trop humain. Un livre pour les esprits libres), les écrits nietzschéens sont farcis d’allusions méprisantes au mariage. En outre, il se moque de la thèse de son collègue de Bâle, Johann–Jacob Bachofen, sur le matriarcat primitif (in Généalogie de la morale) : la femme, sentimentale et mièvre, est inférieure à l’homme et ne doit jamais rien diriger.

Paul Valéry (in Coll., 1997) faisait de Nietzsche un puritain ; on peut aussi bien en faire un homosexuel refoulé. Paul Deussen, qui l’a connu adolescent puis adulte, a toujours considéré que son condisciple était mort puceau (Bianquis, 1959). Certes, en 1876, Friedrich demande, par l’intermédiaire d’une vague relation, la main d’une jeune fille balte qu’il connaît à peine, mais il n’insiste pas quand cette curieuse demande est repoussée (Podach, 1931).

En 1882, il récidive avec l’une de ses admiratrices, de quinze ans plus jeune que lui, le bas-bleu dominateur et aux traits hommasses, Louise Salomé, fille d’un général russe qui avait épousé l’héritière d’un riche négociant juif. Cette femme, très ambiguë, épousera en 1887 l’orientaliste Friedrich Andreas, sans que l’union soit charnellement consommée, puis entretiendra durant treize années une relation platonique avec Rainer-Maria Rilke, avant de devenir l’intime de l’homosexuelle très pratiquante Anna Freud (Onfray, 2010). À sa mort, l’on put constater que la dame était toujours vierge (virgo intacta). Dans la très médiocre biographie qu’elle a consacrée à Nietzsche (cf. réédition de 2004), Lou Andréas-Salomé a nié avoir échangé le moindre baiser avec le philosophe. Frau Overbeck, épouse d’un ami de Friedrich et témoin de cette époque, a évoqué « une passion intellectuelle », un dialogue entre le philosophe et une élève attentive (Bianquis, 1959).

Or, la demande en mariage de Nietzsche à Lou Salomé fut, là encore, réalisée par ami commun interposé, le riche médecin juif et amoureux de la demoiselle Paul Rée, un comportementaliste qui estimait que la rééducation pouvait transformer criminels, déviants et délinquants (in De l’origine des sentiments moraux, de 1877). À la demoiselle, Nietzsche offrait « de partager sa vie pour conquérir son esprit en l’initiant à la philosophie ». On comprend que l’un de ses biographes ait écrit : « la situation de Nietzsche vis-à-vis de la femme [était] assez mal définie » (Podach, 1931). Dans Ainsi parlait Zarathoustra, il est écrit que la femme est un aimant trop faible pour attirer le fer des grands hommes.

Sa passion pour Cosima Wagner fut romantique, à la manière des troubadours qui faisaient une chaste cour à la dame du château où ils vivaient pour quelque temps. On l’a étiquetée « passion spirituelle » (Podach, 1931 ; Andler, 1931-6) : c’est effectivement une excellente formulation, même si le grand Richard s’en offusqua, bien à tort.

La démence

Durant sa dernière décennie de vie consciente, Nietzsche souffre de migraines et de troubles digestifs, notamment des vomissements, de façon très fréquente (un jour sur trois en 1879, in Morel, 1970-1), qui s’aggravent à mesure que l’on se rapproche de l’hiver fatidique 1888-89. Il est très important de signaler que dès l’âge de 14-15 ans, dans ses premiers écrits (qui sont déjà une autobiographie !), Friedrich signale des hallucinations auditives, qui deviennent très fréquentes à partir du printemps de 1869, et des absences (Blunck, 1955). Enfin, dans Ainsi parlait Zarathoustra (de 1883-84), il fait référence à plusieurs reprises à la légèreté du danseur qui « vole et se voit sous lui », ce qui pourrait évoquer certaines formes particulières d’épilepsie limbique par irritation de l’hémisphère cérébral dominé, qui ont donné lieu aux divagations des fumistes sur « le double astral » et la « lévitation ».

Nietzsche est progressivement entré dans sa maladie terminale qui l’a fait sombrer dans la démence. Dès 1887, Paul Deussen constate des troubles de la marche chez son ex-condisciple qui jusque-là était un grand marcheur, ainsi que des difficultés d’élocution. Ecce Homo. Comment on devient ce qu’on est, rédigé en 1887 et publié à compte d’auteur en 1888 chez l’éditeur Constantin Naumann de Leipzig (Peters, 1978), témoigne d’un délire paranoïaque totalement débridé.

Non content de se présenter en Messie des temps nouveaux, « Dionysos en face du Crucifié », révélant au monde La Vérité, Nietzsche étale sans pudeur (et cette absence de réserve est un fait nouveau chez lui) ses immenses mérites et qualités, abandonnant tout sens des proportions, méprisant souverainement autrui et se proclamant victime d’un complot des littérateurs et universitaires germaniques. On y trouve également l’expression d’hallucinations olfactives : l’auteur croit réellement « sentir physiquement les âmes » ; il ne s’agit pas d’une licence poétique, mais de l’expression d’une certitude personnelle.

Rudolf Steiner, par ailleurs théoricien de la forme la plus connue d’Anthroposophie, qui a épluché tous les fragments manuscrits des années 1887-88 lorsqu’il était directeur des Nietzsche-Archiv, a écrit (après sa rupture avec Elisabeth Förster-Nietzsche à propos de la publication de Volonté de Puissance) : « La façon [nietzschéenne] de trouver ses idées, de les relier, de les évaluer et de les défendre n’est compréhensible qu’à l’aide des concepts de la psychopathologie » (in Bouchet, 2005). Ce n’est exact que pour une partie des écrits de 1887 et la totalité de ceux de 1888. Il est amusant de constater que le philosophe Martin Heidegger (1971-2) a qualifié cette période 1887-88 de « sommet » de la production de Nietzsche : il y a du vrai dans les deux avis, celui de Steiner et celui d’Heidegger, à propos de ces années d’intense activité littéraire, mais il n’est pas aisé de trier le bon grain de l’ivraie, de différencier les aphorismes sensés de ceux dictés par le délire paranoïaque.

La correspondance nietzschéenne de novembre et décembre 1888 est du pur délire mégalomaniaque. Friedrich attend une « aide des Juifs pour s’attaquer au pape Léon XIII » et faire tirer son Antéchrist « à un million d’exemplaires », avant d’être appelé à « gouverner le monde » (Podach, 1931 ; Morel, 1971-3 ; Raymond, 1999). Les troubles mnésiques de type antérogrades (des oublis au fur et à mesure, portant sur des faits récents) sont évidents à partir de décembre 1888, tandis que ses écrits et ses propos évoquent une moria (une exaltation mentale) et une fuite des idées : jeux de mots grotesques, confusions de termes, phrases interrompues et dépourvues de sens apparent (Podach, 1931 ; Morel, 1971-3, rapportant le témoignage écrit de Franz Overbeck, ami de longue date de Nietzsche ; Raymond, 1999).

Lorsqu’Overbeck rencontre son ami, au début de janvier 1889, il constate chez lui une euphorie, des excentricités verbales et de comportement, en plus d’une boulimie et d’un délire à connotation sexuelle qui n’étaient jamais apparus avant la date du 3 janvier (Podach, 1931 ; Andler, 1931-6). Cette excitation (la moria) se calme en avril 1889, puis réapparait sans périodicité, par épisodes de quelques mois (Raymond, 1999).

Friedrich est hospitalisé à Bâle, du 10 au 17 janvier 1889, en 2e classe hospitalière, sa mère étant assez désargentée. Il y est fort bien examiné par le Dr Ludwig Wille qui note une agitation physique et mentale, l’absence de tremblement, un strabisme convergent droit d’apparition récente au témoignage d’Overbeck, une mydriase droite peu réactive à la lumière (l’anisocorie signalée depuis l’enfance), enfin des réflexes vifs et un début de paralysie faciale droite (Podach, 1931). Wille note que le patient « prétend avoir été infecté spécifiquement » (ce qui est un euphémisme pour désigner la syphilis), mais la mention « paralysie progressive » a été ajoutée secondairement, avec une encre et une écriture différentes du reste du dossier (Andler, 1931-6).

Franziska Nietzsche fait transférer son fils à l’hôpital universitaire d’Iéna, le 17 janvier 1889, où Friedrich est examiné, le 21 janvier, par le Pr Otto Binswanger, un Suisse, qui nie tout tremblement comme tout déficit moteur (notamment la paralysie faciale et le strabisme, celui-ci étant de nouveau constaté en juin 1889, in Podach, 1931). Il corrobore, en revanche, les remarques du Dr Wille sur la vivacité des réflexes ostéo-tendineux, la confusion mentale, l’amnésie antérograde, le délire mégalomaniaque et la fuite des idées, les hallucinations auditives, la boulimie et les bouffées d’agitation, qui sont soignées par du sulfonal, alors en cours d’expérimentation (il a été synthétisé en 1888).

L’anisocorie revient sur le tapis, d’autant que la pupille droite n’est pas ou très peu réactive à la lumière, alors qu’elle se contracte lorsqu’on demande au patient de loucher (Raymond, 1999). Depuis 1869, les neurologues connaissent le syndrome décrit par David Argyll-Robertson, où les deux pupilles sont étroitement serrées (en myosis), associées à des anomalies constatées chez Friedrich : perte du réflexe photo-moteur avec conservation de l’accommodation lors de la convergence des yeux. Ce syndrome est alors considéré comme relevant presque toujours de la syphilis nerveuse, alors que toute maladie du mésencéphale (la partie haute du tronc cérébral) peut donner ces symptômes, notamment une tumeur, diverses infections et des maladies auto-immunes.

À l’époque, il n’existe aucun test de dépistage de la syphilis, et l’examen des organes génitaux du patient montre simplement une irritation, à type d’eczéma ou de mycose (in Podach, 1931, qui a retrouvé le dossier médical de Friedrich à Iéna). Très honnêtement, Binswanger écrit : « On ne peut se faire une opinion franche sur l’étiologie de son mal » ; c’est à tout hasard qu’il a prescrit des sels de mercure, thérapeutique aussi classique qu’illusoire de la syphilis.

Dès 1889, les céphalées et les vomissements deviennent quasi-quotidiens (Podach, 1931). En mars 1889, débute une paralysie fruste de l’hémicorps droit, complétée en 1895, un an après que le langage du patient soit devenu incompréhensible. Une photographie de mai 1899 permet d’évoquer un strabisme convergent bilatéral et une paralysie du 4e nerf crânien gauche – le nerf pathétique (cliché in Favrit, 2002). Lorsque Nietzsche meurt enfin, en août 1900, après dix années de démence, nul n’ose avancer de diagnostic. Elisabeth refuse une autopsie.

Le neuropsychiatre de Leipzig Paul-Julius Moebius, qui n’a jamais examiné le malade, mais qui est très épris de célébrité, lance le diagnostic de paralysie générale progressive syphilitique, dans son livre de 1902 (analysé in Blunk, 1955), s’appuyant sur la démence, le délire mégalomaniaque, les signes oculaires (ignorant qu’ils existaient depuis l’enfance) et les « douleurs rhumatismales » qu’il rapporte à un tabès – la syphilis de la moelle épinière et ce en dépit de la vivacité des réflexes, alors qu’ils sont constamment abolis dans le tabès. Möbius déteste l’œuvre de Nietzsche ; de ce fait, présenter l’auteur comme un dément vérolé permet de passer ses livres à la trappe. Durant la Grande Guerre, la propagande britannique s’appuiera sur les « travaux de l’illustre Möbius », mort en 1907, pour se moquer du « philosophe teuton insane » (Peters, 1978). Par la suite, les anti-nietzschéens ne se feront pas faute d’insister lourdement sur sa « vérole » et ses prétendues conséquences cérébrales.

Ses confrères dénient à juste titre toute valeur au travail de Möbius, qui reste une référence pour les ignares. Le psychiatre Edgar Michaelis évoque une schizophrénie à forme paranoïde, ce qui est peu vraisemblable. Le psychiatre Gustav Emmanuel et le médecin Karl Hildebrandt nient l’hypothèse de la paralysie générale (Emmanuel est troublé par l’anisocorie, ignorant, à la différence d’Hildebrandt, son caractère génétique chez Nietzsche, in Raymond, 1999).

En 1926, Hildebrandt est le premier médecin à évoquer l’hypothèse d’une tumeur cérébrale à lent développement, comme c’est le cas des méningiomes. En revanche, l’hypothèse d’un méningiome de la gaine du nerf optique droit, défendue par Leonard Sax (2003) est fort peu probable, en l’absence de protrusion de l’œil droit (en terme médical : exophtalmie) et d’œdème des paupières droites, comme on les rencontre régulièrement dans cette localisation. Il est exact que le méningiome est parfois une maladie génétiquement transmise.

Erich Podach (1931), après étude du dossier médical d’Iéna, réfute lui aussi le diagnostic de syphilis nerveuse que le psychiatre Wilhelm Lange-Eichbaum, qui déteste les œuvres de Nietzsche, veut à toute force imposer dans son livre de 1946. Ce dernier lance la très probable supercherie des lettres censées avoir été écrites par deux médecins de Leipzig à Möbius, dont celui-ci n’a pas fait mention dans son livre de 1902 et qui auraient mystérieusement disparu, lettres où l’on aurait évoqué la syphilis (bonne étude in Sax, 2003). Paul Deussen et Franz Overbeck ont nié avoir jamais entendu parler de syphilis à propos d’un homme qu’ils ont bien connu (Peters, 1978).

L’hypothèse du Dr Karl Hildebrandt, celle d’un méningiome à développement très lent, est de loin la plus probable, ce qui rapprocherait Friedrich de son père bien-aimé et fortement idéalisé. Tout au plus peut-on accorder à Lange-Eichbaum (ce fut le thème de son maître-livre de 1928) que génie et psychopathologie font très souvent bon ménage.

