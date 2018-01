La notion de décadence par le docteur Plouvier

« Si un dieu a fait ce monde,

je n’aimerais pas être ce dieu »

Arthur Schopenhauer

Est-il besoin d’insister sur la réalité de notre déchéance, celle des stupides et mous Occidentaux ? Certes non, l’évidence nous la fait apparaître chaque année un peu plus.

Comme il ne s’agit nullement du premier épisode de décadence dans l’histoire européenne, il peut paraître bon de tenter d’en discerner certains mécanismes, sans avoir la prétention de réaliser une étude exhaustive, en se refusant les joies malsaines et nihilistes du masochisme continental, car il est évident que les peuples amérindiens, mésopotamiens, africains noirs et maghrébins ou asiatiques en ont connu également, et de bien plus graves que les nôtres.

Les périodes de décadence européenne ont ceci de particulier qu’elles sont beaucoup moins liées à des facteurs extérieurs qu’à l’affaissement de la volonté de la Nation dominante, après qu’elle ait exercé un trop long règne. Encore faut-il noter que, même déchues, les civilisations européennes éteintes ont laissé un fabuleux héritage : l’Antiquité grecque, puis la romaine, l’Occident médiéval et la Grande renaissance, même la civilisation d’Ancien Régime, morte très progressivement de 1830 à 1914, brillent encore par le prestige incomparable de leurs créations intellectuelles, artistiques, scientifiques, techniques, et même politiques ou militaires.

Toujours, les Européens sont sortis de leur torpeur en créant une nouvelle civilisation, parfois plus éclatante, dans l’un ou l’autre registre, que la précédente. Il n’est aucune raison de ne pas espérer une nouvelle renaissance dans un avenir plus ou moins proche, à condition, bien sûr, qu’un brassage de races intempestif ne vienne empêcher son éclosion. L’humanité n’est pas une ; elle est au contraire divisible en diverses races, dont chacune a son génie propre.

Qu’on le veuille reconnaître ou non n’est d’aucune importance : le continent européen n’appartient qu’aux sujets de souche européenne, dont chaque grande civilisation a fortement déteint sur le reste des populations de la planète. Tout sursaut ne peut être qu’autochtone.

Prolégomènes : l’immuabilité de l’être humain

Le plus grand des philosophes allemands, Arthur Schopenhauer, l’a reconnu le premier (in Le monde comme volonté et comme représentation, paru en 1819) : « La véritable philosophie de l’histoire humaine tient au constat suivant : en dépit de tous les changements et de leur confusion, nous nous trouvons devant la même nature humaine inchangée ».

Il est grotesque de prétendre que « les systèmes nerveux des hommes d’une époque [sont] les héritiers des automatismes culturels de ceux qui les ont précédé » (Henri Laborit, in L’éloge de la fuite, 1976) : c’est confondre idées générales et activité cérébrale. En dehors des mutations portant sur l’ADN mitochondrial (d’origine maternelle), il ne peut y avoir d’hérédité des caractères acquis, et les mutations de l’ADN mitochondrial sont surtout génératrices de graves maladies neuromusculaires et métaboliques.

On pourrait même soutenir que si un groupe d’individus adopte des schémas de pensée voisins, c’est parce qu’ils sont programmés pour cela, ayant soit un cerveau plutôt génétiquement orienté vers la bonté et l’altruisme, soit, à l’inverse, une programmation cérébrale dirigée vers l’égoïsme et la joie de nuire à autrui (Schopenhauer, in Le fondement de la morale, de 1840). Ce penseur hors normes qui, comme tous ses contemporains, ne connaissait rien à la génétique, était bien plus lucide dans l’analyse des comportements humains que les grotesques philosophes, journalistes et politiciens gnangnan actuels… l’adjectif gnangnan est apparu en France, sous la Restauration (vers 1825, selon le Dr Émile Littré), mais ne s’est imposé dans les comportements qu’à partir des années 1980.

Les acquis culturels sont le résultat d’un tri (ou de l’absence de tri, chez le sujet dépourvu d’esprit critique ou abruti de propagande) effectué par chaque personnalité. Ce tri ou son absence dépendent de la programmation génétique de l’activité cérébrale. Pas plus qu’on ne peut rééduquer un déviant (mais un individu extraordinairement motivé, pour des raisons politiques ou religieuses, peut parvenir de lui-même à réprimer ses « bas instincts »), on ne peut imposer un schéma culturel à un individu doté d’un caractère fortement trempé… et ce caractère est lui-même génétiquement programmé.

« Toutes nos religions, toutes nos philosophies sont des symptômes révélateurs de notre état physique… Les états spirituels ne sont que les conséquences symboliques de nos états corporels » (Nietzsche, 1883). En contrepartie, la décadence morale survient lorsque la masse lutte contre les « instincts » (l’inné) de l’élite de l’intelligence et du caractère : « L’homme de vitalité indigente appauvrit son époque ; l’homme de forte vitalité l’enrichit » (même source). Reconnaissons-le, c’est une affirmation osée, fondée sur une philosophie qui peut devenir dangereuse pour la société, on y reviendra.

Bien avant Francis Galton, que les universitaires mal informés (c’est presque un pléonasme) créditent de la paternité de l’eugénisme, Schopenhauer écrit de la procréation, qu’il différencie de l’amour, qu’elle est l’acte le plus important pour l’humanité : « Il ne s’agit pas du bonheur ou du malheur des individus, mais d’existence de la race humaine pour les temps à venir » (in Métaphysique de l’amour, publié en 1890, en supplément du Monde comme Volonté et comme Représentation).

Bien loin de se joindre au chœur venu du fond des âges de ceux qui ont chanté, glorifié, magnifié l’amour humain, Schopenhauer ne veut l’envisager que dans son produit, l’enfant, qui fera « le bonheur ou le malheur de l’espèce ». Il importe peu que ce précurseur, victime de ses préjugés propres et de ceux de son époque, écrive que le père apporte à l’enfant le caractère et la mère l’intellect (de quoi faire hurler de rire un affreux sexiste) !

Au départ, donc, l’on trouve des humains qui se reproduisent et travaillent pour assurer leur survie et celle de leur famille. Puis ils s’agrègent en cités pour mieux se protéger des prédateurs et du déchaînement de l’environnement naturel. Grâce au phénomène urbain, si petit soit-il, on assiste à une différenciation des tâches et à l’apparition de moments de loisirs où l’étude du monde devient possible.

Au fil des siècles et grâce à quelques hommes de génie et de poigne, la société s’épanouit – en écrasant ou s’amalgamant d’autres sociétés -, atteint un apogée – généralement aussi bref qu’éclatant -, puis dégénère.

C’est là que l’affaire devient passionnante pour nous autres, Occidentaux du XXIe siècle, puisqu’à l’évidence, nous sommes entrés depuis les années 1980 sq. dans une de ces phases de décadence, de corruption, de dégénérescence, dont notre histoire, vieille de plusieurs milliers d’années, montre un certain nombre d’exemples.

Après tout, l’histoire est cyclique : après la dégénérescence survient un renouveau de grandeur, progressivement accélérée.

Décadence d’une civilisation

Le mot décadence semble être apparu à la fin du Moyen Âge, pour signifier l’état de délabrement d’une bâtisse, de déclin d’une institution, de la déchéance d’un peuple.

Freud voulut assimiler le « degré de civilisation » à la notion de renoncement aux instincts, qui, pour lui, se résumaient à la bête humaine en rut. Selon ce « penseur », la civilisation progressait à mesure qu’une nation était soumise à une « frustration culturelle » ! Dans ce même chef d’œuvre (Civilization an its discontents, de 1930), l’illustre « psy » fait de la brutalité, de l’agressivité, de l’égoïsme des résidus d’une « ascendance simiesque ». Les dogmes freudiens, qui ont tant réagi sur les conceptions artistiques, éducatives et même juridiques du XXe siècle, sont à peine dignes de discussions de café du commerce.

Clemens Brentano, en 1808, puis Nietzsche, en 1873, se sont accordés sur la définition du « Philistin de la culture » : l’être superficiel et naïf, qui croit en la véracité de la chose imprimée (en version actualisée : la véracité de l’image ou des blogs du Net), celui qui juge la valeur d’une œuvre en fonction de ce qu’en disent les « critiques ». La culture suppose une mobilité de l’esprit. Il n’existe de « crise artistique » que lorsqu’une époque se fige dans l’expression du fond, tandis que la décadence survient lorsque l’on privilégie la forme au détriment de l’expression des idées et de la beauté.

Chaque art oscille entre deux pôles contraires : les intimistes (Raphael ou Schumann) et les sauvages (Shakespeare, Michel-Ange, Wagner). Depuis la grande époque des tragiques grecs, l’art classique fut toujours une tentative d’ordonner les passions. Le romantisme fut, au contraire, le meilleur exemple du déchaînement des passions… ce qui peut dégénérer en grotesque et en décadence, comme durant le Reich de Weimar.

Longtemps il a paru bon que l’art soit un embellissement de la vie, une image idéalisée de la vie. Schopenhauer avait écrit : « Sans vérité, il ne peut y avoir de beauté artistique » (in Métaphysique de l’amour). 1918 marqua la fin de leur vérité pour beaucoup d’Européens.

Wassily Kandinsky (in Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier de 1912), paraphrasant Schopenhauer, définit les époques de décadence comme étant celles où domine l’attachement aux biens matériels, ce qui, en matière de création artistique, se traduit par « la satisfaction de l’ambition et de la cupidité », par le traitement « des sujets les plus vils ». De façon plus intéressante, il définit une tendance fort à la mode depuis le milieu du XIXe siècle : « Cet étouffement de toute sonorité profonde,… cette dispersion inutile des forces de l’artiste, voilà l’art pour l’art ».

Parurent, en effet, les imposteurs de l’art qui encombrent et dominent encore ce qui est devenu un placement et non plus un plaisir pour amateurs, éclairés autant que fortunés. L’Entre- deux-Guerres fut partout, mais plus particulièrement dans l’Allemagne de Weimar, la période de l’outrance et de la mise en scène de l’horreur. Cela aurait pu n’être que la réaction provisoire de ceux qui avaient été traumatisés par la Grande Guerre. En réalité, ceux qui prétendaient « sacrifier le beau au vrai », ceux qui vouaient un culte à la hideur, ceux qui faisaient de la caricature et de la grimace la griffe de leur époque et de leur contestable talent, avaient été pour la quasi-totalité d’entre eux des « planqués » durant tout ou partie de la guerre. C’était davantage vrai, il faut le préciser, des « artistes » de l’Allemagne de Weimar et d’Autriche que de ceux de France ou de Grande-Bretagne

Ce n’est pas le sujet qui définit l’anti-art ou le non-art, mais la noblesse ou la veulerie de l’artiste, le génie ou son absence. C’est schématiquement résumé ce qu’a écrit en décembre 1941, dans l’American Mercury, Thomas Craven (dans un article percutant, intitulé : Nos décadents musées d’art) : « Le monde artistique des USA est mené par une classe de snobs qui ne se délecte qu’au culte de l’antinaturel ». L’auteur dénonçait les viragos et les invertis, « déséquilibrés caractériels et artistiques », qui dirigeaient les musées et les organismes achetant des œuvres contemporaines, mais aussi les salonnards et les douairières qui jouaient aux esthètes et aux critiques d’art. « Si l’art est dégénéré, il y a tout lieu de supposer que la société dont il est le produit est, elle aussi, en voie de décadence ». On peut même affirmer qu’il y a relation de cause à effet entre la décadence des élites et l’ignominie des manifestations pseudo-artistiques.

Il fallait, pour les nouveaux maîtres du négoce, déconsidérer l’art figuratif au profit des singeries de l’abstraction, plus aisément vendables. Les « artistes » du Reich weimarien se chargèrent de la besogne. L’art passa de la notion d’embellissement de la vie à celle du n’importe quoi permettant à n’importe quel esthète de délirer, sous prétexte de jouer au critique d’art. Schopenhauer, qui paraît souvent trop simple, a finalement raison. Il n’y a pas d’art possible si l’on s’éloigne trop de la vérité, celle de l’humanité et celle de la nature.

De fait, s’attacher à la forme en négligeant l’immuable est la meilleure définition de la décadence.

*

Hédonisme & individualisme dominent lors des époques de décadence de l’humanité. À l’opposé, les responsabilités familiales, l’honneur national voire racial, définissent les périodes de grande aventure collective. L’histoire n’est qu’alternance de ces options. Tout nouvel essor d’une partie de l’humanité débute par un réveil démographique associé à une propagande visant à stimuler l’enthousiasme collectif.

Ce ne sont, sauf pour les médiocres, ni l’argent ni la puissance dans l’action ou la nuisance qui sont les buts dignes d’une vie, à la différence du respect des valeurs qui fondent une civilisation et donnent un sens à cette vie. En pratique, et quoi qu’en disent philosophes et théologiens, la notion de transcendance revient exclusivement, pour chaque être humain digne de cette appellation, à chercher puis à trouver un sens à sa propre vie et à envisager de façon critique chacun de ses actes, pour déterminer s’il est ou non conforme à ce sens.

On reconnaît volontiers qu’il est plus facile de faire dans la démagogie que d’encourager à l’effort. Flatter la paresse, l’hédonisme et l’autosatisfaction indue du petit de l’homme, apporte davantage de reconnaissance de sa part. La médiocrité porte en elle-même une douce félicité et procure cette « convivialité » tant vantée, tandis que l’effort soutenu exige l’austérité et apporte une dose indéniable de souffrance, soit le mot intolérable, l’idée maudite de toutes les époques de mollesse et de décadence.

Ce ne sont pas les conditions matérielles ni les rythmes de travail qui déshumanisent l’homme, de sa scolarité élémentaire jusqu’à sa retraite professionnelle, c’est sa manière de subir ou d’entretenir des relations sociales avec ses condisciples, ses rivaux et compagnons de labeur, c’est ce qu’il fait (ou ne fait pas) de son temps libre. Le jour où, dans un pays, une majorité d’individus non idiots aura compris cette réalité profonde, les démagogues et les agents de la subversion sociale devront s’expatrier ou se reconvertir.

La différence fondamentale entre le siècle de la Révolution industrielle et celui de l’économie globale, en pays riches ou enrichis, tient en effet à l’hédonisme, soit : la course aux plaisirs matériels, envisagée comme but premier de la vie. Or, il existe une différence essentielle entre les mots « but » et « sens ». L’hédoniste, le citoyen-type de l’ère mondialiste, est l’illustration d’un thème majeur de la théologie morale catholique : à force de poursuivre le superflu, on passe à côté du nécessaire. Si l’on préfère, le but fait oublier la quête du sens.

On avait déjà connu de tels errements aux IIe–IVe siècles, durant le Bas-Empire romain, ou en Europe occidentale durant la seconde moitié du XVIIIe siècle : trop de bien-être matériel, trop de finasseries intellectuelles amollissent et abêtissent les élites, les rendant futiles et mièvres. Du confort et de la béatitude naît la décadence de l’être humain.

Conclusion

À la décadence s’oppose point par point l’humanisme et ses quatre valeurs : Honneur, Devoir, Équité, Transcendance, à charge pour l’humain de définir ces valeurs par l’usage de la raison et du sens éthique… et en se méfiant du sentiment, qui débouche trop facilement sur le fanatisme, religieux ou politique. Le tout a pour finalité de parvenir à une certaine harmonie intérieure, ce qui revient à se tolérer, ainsi qu’extérieure, soit appréhender, à défaut de pouvoir tout comprendre, ce que l’on croit connaître de l’Univers. C’est ainsi que l’on peut élaborer sa propre conception du monde (la Weltanschauung des penseurs germaniques).

L’œuvre éthique majeure du psychotique maniaco-dépressif Soren Kierkegaard : Ou bien, ou bien… de 1843, peut servir de conclusion. C’est en soi un fatras abscons, qui peut toutefois être résumé simplement : un homme est gouverné ou par des valeurs éthiques ou par des valeurs esthétiques.

La thèse est excellente, expliquant de nombreuses dérives historiques. Mais il serait bon de ne pas confondre l’esthétique avec la frime… ce qui est très exactement le cas du triste monde dans lequel les Européens sont immergés, menacés en outre d’une autre viciation des deux sens éthique et esthétique, potentiellement meurtrière, celle-là : l’islam médiéval et ses risques de régression intellectuelle et sociale.

« Mange de toute plante,

mais ne manges pas celles de l’amertume »

Jésus de Nazareth, Évangile selon Thomas