Unz.org : Les latinos face au racisme anglo-saxon

Les latinos face au racisme anglo-saxon

Le fameux site unz.org est connu pour ses positions antisystème et extrémistes. Pour une fois un commentateur droitier, mais marié à une mexicaine, fait l’éloge des latinos. Rappelons que les italiens, grecs, slaves, juifs, balkaniques étaient jadis mal vus par les anglo-saxons (école Madison Grant, Stoddard, Ross, etc.), et que ces anglo-saxons ne sont pas les détenteurs d’un pays qu’ils ont volé aux indiens sans-papiers (1). La parenté ethnique entre les latinos (j’ai vécu six ans en Amérique du sud et me sens plus proche culturellement du latino que de l’anglo-américain branché Dow Jones ou CNN…) et les latinos devrait aussi décourager les réactions gringos (du mot griego, le grec, car l’américain, mexicain, créole ou espagnol ne comprenait pas leur langage…) de certains qui nous sont le coup de l’immigré écossais comme américain de souche ! Rappelons que 90% de l’Amérique fut territoire espagnol ou français avant de devenir gringo. Les anglo-américains de Tocqueville (voyez son texte sur les indiens ou les noirs) achetèrent ou volèrent ce pays.

Mais évidemment en élargissant et systématisant ce discours plus aucun pays n’aura de frontières ! Je m’habitue à cette idée. Mes lecteurs via le web viennent de partout ; ma femme est ukrainienne, mon prêtre serbe, mes témoins anglais et chinois, et je ne vis plus en France depuis vingt ans… Né en Tunisie, environné enfant d’amis juifs et musulmans, qui suis-je pour prôner le Français de souche ?

Le cosmopolitisme est une idée de la Renaissance, des Lumières et même en fait du moyen âge chrétien, quand on n’équipait pas des peuples (assemblages d’ethnies disparates comme en France, en Italie ou en Allemagne) conditionnés par l’instruction publique et l’industrie moderne pour s’entretuer ou se conquérir.

Mais écoutons notre ami Fred Reed (2) :

« Il me semble que, pour le bien du pays, il est temps que les «Alt-Droites», ces amers hostiles à notre population latino-américaine, s’arrêtent et pensent. Il y a une différence entre s’opposer à l’immigration, une bonne idée, et attaquer constamment les citoyens américains.

Beaucoup de bonnes raisons existaient pour empêcher l’immigration massive du sud. Mais c’est arrivé. Quelque 45 millions d’Hispaniques légaux (quel que soit le mot signifie exactement) sont maintenant en Amérique, principalement des citoyens. Ils ne montrent aucun signe de départ. Ils ne peuvent pas être expulsés. Leurs enfants deviennent des citoyens. Il est peu probable que la plupart des douze millions (très vaguement) d’immigrants illégaux soient expulsés ou chassés.

Compte tenu de cette réalité, la question devient, ou devrait devenir, que faire pour, avec, ou à propos de ces personnes? L’avenir du pays dépend beaucoup de la réponse.

Un début serait de ne pas les transformer en une autre minorité raciale hostile et dysfonctionnelle – ce qui est exactement ce que l’Alt-Right semble vouloir faire. »

Le commentateur rappelle qu’au bout de trois siècles le problème noir n’est pas réglé du tout (autre prophétie de Tocqueville à la fin du tome premier de sa Démocratie) :

« Les Noirs, treize pour cent de la population, semblent irrémédiablement en colère, avec des conséquences évidentes et fâcheuses. Si l’Alt-Droit peut faire un autre dix-sept pour cent dans les ennemis internes, ce sera la fin de tout ce qui est reconnaissable comme l’Amérique. »

Le même risque court à propos des latinos :

« Pourtant, à partir des organes de l’Alt-Right-VDare, Breitbart News, et ainsi de suite, un battement de tambour à l’effet que les Latino-Américains sont stupides, sales, paresseux, criminels et parasitaires. M. Trump, hostile au Mexique et aux Mexicains, les a qualifiés de « violeurs », ce qui résonne en Amérique latine comme le discours « déplorables » d’Hillary en Amérique centrale. Nous avons des livres hystériques les peignant comme la fin de la civilisation et de la décence humaine. (Le plan d’Ad Couleurs d’Ann Coulter , America!, De la gauche pour faire de notre pays un pays du tiers-monde me vient à l’esprit.) »

En conséquence, l’avenir n’est pas du tout assuré :

« Pourtant, de l’Alt-Droit ne vient aucune suggestion de politique pratique envers la population latine permanente. La haine n’est pas une politique.

Que faire?

Les choix disponibles au pays, autres que de ne rien faire, sont d’encourager ou de décourager l’assimilation. Pour le bien des États-Unis, l’assimilation semble être le meilleur choix. »

Argument-massue :

« La diversité est presque toujours un désastre, mais, si vous l’avez déjà, et qu’elle ne part pas, le meilleur espoir est de l’assimiler, d’encourager les divers à se déplacer dans la classe moyenne et d’arrêter d’être très divers. »

Les Latino-Américains peuvent-ils être assimilés? Peut-être, peut-être pas. Marcher autour de Los Angeles, San Antonio, Houston ou Chicago, où les relations semblent entièrement amicales, suggère «oui». Le «non» découle en grande partie de la possibilité que l’influence combinée de l’Alt-Droite et de l’animosité raciale Les hommes latins dans la folie anti-blanche actuelle. »

L’auteur donne son cas personnel :

« Ma propre expérience suggère que l’assimilation peut être accomplie. En ces matières, j’ai peut-être plus d’expérience que la plupart des Alt-Right. J’ai vécu au Mexique pendant seize ans. Ma femme est mexicaine, nous parlons espagnol à la maison et nous avons fait le tour du pays d’un bout à l’autre. J’ai beaucoup voyagé dans tous les pays d’Amérique du Sud, à l’exception du Paraguay et du Venezuela. Nulle part (à l’exception peut-être de certaines parties de l’Amérique centrale) j’ai vu les trous d’enfer imaginés- je pourrais presque dire «ardemment désirés» – par l’Alt-Droite. Lima, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Montevideo et bien d’autres sont des villes modernes, avec des compagnies aériennes, des télécommunications, des gratte-ciels, etc. Hellholes? Je me demande si Mlle Coulter a été en Amérique latine. »

On peut rajouter que 90% du patrimoine UNESCO de l’Amérique est latino… malheureusement ces pays sont salement américanisés maintenant comme nous.

Et notre auteur de rassurer le beauf américain alt-right ou latinophobe :

« Sur le site de la Renaissance américaine, qui a une vision très sombre des latino-américains, j’ai vu des liens vers une paire d’études du Pew Research Center. Le premier , à partir de 2013, a révélé que 89% des Latins nés aux États-Unis maîtrisent l’anglais. Etonnant comme le lever du soleil. La seconde a révélé que les générations suivantes perdent leur identification en tant qu’hispaniques, ce qui n’est guère surprenant, et que les mariages mixtes sont élevés. Est-ce que ce n’est pas l’assimilation? »

Après on tape bien sûr sur les musulmans pour rassurer l’électorat de Trump !

« Les différentes minorités américaines ne sont pas identiques. Les Latins sont Chrétiens, parlent une langue européenne, ne conduisent pas d’avions dans des immeubles ou ne se lancent pas dans des boîtes de nuit homosexuelles, n’ont pas Brown Lives Matter ou Knockout Game, ne mutilent pas leurs filles ou les découragent d’aller à l’université. »

On poursuit :

« Considérons une Rosa pas très hypothétique née de parents illégaux à Los Angeles, âgée de dix-neuf ans, parlant un anglais californien sans accent, et picorant son téléphone portable. Elle ne sera pas perçue comme très mexicaine par les jeunes Anglo-Américains. La langue est un puissant marqueur de différence. Rosa est également susceptible d’être jolie, ce qui ne nuira pas à l’assimilation.

La deuxième politique disponible envers les Latins est de décourager l’assimilation. Cela ne marchera pas longtemps (voir Rosa ci-dessus). Un tel découragement est le désir évident, si non reconnu, de l’Alt-Droit. Les Anti-Latinos ont tendance à encadrer leur hostilité en termes de traits objectifs réels ou imaginaires – les Latins n’apprennent pas l’anglais, commettent des crimes, vivent de l’aide sociale, prennent des emplois américains. Pourtant, on a besoin de peu de lecture pour voir que leur réelle objection est raciale. »

On rappelle que tout le monde aime à conserver sa culture :

« Dans le climat actuel de la pensée droite obligatoire, vouloir maintenir sa race et sa culture est mauvais, très mauvais. En fait, il s’agit bien d’un instinct ancestral et pratiqué par les Japonais, les Chinois, les Juifs, les nationalistes blancs, les Latino-Américains et à peu près tout le monde. Il ne survit pas bien à l’assimilation. »

Le futur :

« Le problème par rapport au désir de pureté raciale de l’Alt-Right est que les Latins, qui ne vont pas partir, ne peuvent pas changer leur race. Cela signifie que peu importe ce qu’ils font, combien de langues ils apprennent, combien de diplômes ils gagnent, ou d’impôts qu’ils paient, l’Alt-Right les déteste. Je me demande: cette répugnance devrait-elle permettre de façonner l’avenir du pays?

L’assimilation et la pureté raciale étant incompatibles et diamétralement opposées, il faut choisir. Vous pouvez en avoir un, ou l’autre, mais pas les deux. Pour décourager l’assimilation, il faut maximiser les mauvaises relations entre le latin et l’anglo. Cela semble exactement ce que l’Alt-Right est déterminé à faire. »

Mais l’auteur retape sur les résistants à cette immigration en reprenant l’argument de la gauche arrogante :

« L’hostilité raciale explique la profonde ignorance de la plus grande partie de l’Alt-Droit de l’Amérique du Sud. Lisez leurs sites Web, leurs commentaires. Ils semblent n’avoir aucune curiosité à savoir d’où viennent les immigrants, quelle est leur nature, ce qu’ils peuvent faire ou ce qu’ils ont fait. Ce n’est pas le lieu d’une découverte sur la culture latino-américaine. Cependant, toute personne d’envergure intellectuelle doit être consciente du corps riche et étendu de la musique, de la littérature, de la poésie et du cinéma des pays du sud. Tout cela peut facilement être trouvé sur Internet. On peut se demander pourquoi l’Alt-Right n’a pas dérangé. Demandez qui était Carlos Monsivais, ou Octavio Paz. Vous obtiendrez un regard vide.

Plus coupables sont les dirigeants de l’Alt-Right, des gens très intelligents et instruits, la plupart d’entre eux parlant à la tête de la bulle DC-Manhattan. Ils ne sont pas limités d’esprit et peuvent se permettre d’apprendre de quoi ils parlent. Ils ne. Ils dénaturent des peuples qu’ils n’ont jamais rencontrés, des civilisations qu’ils n’ont jamais vues. Ils considèrent cela comme un patriotisme. »

Et de conclure… cruellement :

« Les Latins sont en Amérique pour rester. Aimez-le ou détestez-le, c’est fini, c’est fini. Comment pouvons-nous tirer le meilleur parti de ce qui ne peut pas être très mauvais ? »

Ce que veut dire cet auteur, au-delà d’une prise de position personnelle, c’est qu’on ne peut rien faire. Tocqueville disait déjà :

« Si cette doctrine de la fatalité, qui a tant d’attraits pour ceux qui écrivent l’histoire dans les temps démocratiques, passant des écrivains à leurs lecteurs, pénétrait ainsi la masse entière des citoyens et s’emparait de l’esprit public, on peut prévoir qu’elle paralyserait bientôt le mouvement des sociétés nouvelles et réduirait les chrétiens en Turcs (2). »

Et c’était avant l’immigration tant redoutée, y compris par l’auteur pro-latino que nous avons cité, de nos amis musulmans qui bâtirent les Alcazar, l’Alhambra et la mosquée de Cordoue !

