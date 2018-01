Colibri

Ecoute : il vient comme l’audace dans une âme,

Le colibri qui vibre vole et puis vrombit,

Immobile inventeur, Messire d’énergie,

Règne d’apesanteur, d’insoutenable flamme.

Le roi surnaturel de la selva sauvage,

Guerrier vert et nerveux de plumes recouvert,

Vénère chaque fleur en amant bien sévère :

Pour lui chaque moment est déjà un autre âge.

Dans le cloître ou dans l’antre il embrasse sa fleur,

Défie tous ses rivaux et célèbre son lieu,

Transfigurant l’espace en domaine des dieux,

A coup d’aile et de plume, infatigable cœur.

On dit qu’au fond des bois une fois une Dame

Transforma ses amants en Anges batailleurs :

Ils venaient d’outre-tombe et des mondes d’ailleurs,

Réveiller notre esprit assoupi qui se pâme.

