Comment certains antisystèmes se gâchent la vie

« La seule chose dont nous soyons certains c’est que nous serons tous morts dans cent ans. »

Lord Keynes

Trois types essentiels d’iceux :

Ceux qui annoncent depuis dix ans ou mille la fin du monde et l’Armageddon nucléaire, façon Paul Craig Roberts. Et que les élites sont folles et sataniques et qu’elles vont attaquer la Russie, et que la pauvre Russie devra se défendre et nous balancer ses bombes (sur nous ? Même sur les antisystèmes ?!?), et que nous allons tous mourir !

Ceux qui annoncent qu’il faut acheter de l’or (et l’eau, et la terre, et le bunker ?). Ils nous ont fait rater des milliards à la bourse, simplement parce que travaillant tous pour des marchands d’or, ils veulent nous en faire acheter en spéculant sur la trouille. Dans un monde sans monnaie, désintégré, implosé, je me demande combien de temps vous survivriez face aux bandes ou aux militaires armés et rendus anarchistes ! Mais passons.

Ceux qui délirent sur les Illuminati, comme les antisémites de jadis sur les juifs. Et que nous sommes dominés, téléguidés et que nous sommes de automates et des esclaves. Ont-ils lu Platon ? Ont-ils lu Plutarque, La Boétie ? Ont-ils lu Tocqueville avant de proférer ces bêtises ? Qu’ils lisent Lao Tse… Ils dénoncent la télé, mais ils feraient mieux aussi de dénoncer le web et le web des antisystèmes qui vous donnent une image biaisée, fantastique et parfois comique du monde comme il va ou ne va pas. Qu’ils discutent avec l’homme de la rue ou un travailleur pour éviter de sombrer dans la jérémiade perpétuelle.

Dans un monde moderne devenu il est vrai très ennuyeux et peu créatif, la recherche de la conspiration ou du grand plan est devenue une occupation à temps plein, souvent d’inactif d’ailleurs. On donne un sens à sa vie en se situant parmi les malins qui savent et qui dénoncent, et on recherche un peu le martyre, qui souvent ne vient pas car on est aussi quand même (reconnaissons-le !) en démocratie. Les bûchers sont loin… Drumont recherche le martyre, disait Goncourt dans son journal. Il en est de même pour l’antisystème standardisé que produit ce système de la désinformation gratuite, industrielle.

Il y a du bon à être antisystème, je ne le nie pas, sinon je ne le serai pas. Mais cette position doit aider à mener une meilleure vie que les esclaves du système (qui est vieux comme le monde moderne et qui plait à beaucoup, ne l’oublions pas non plus), et non une contraire. Sénèque en parle très bien : nous devons mener une meilleure vie que le vulgaire, pas une contraire (Id agamus ut meliorem vitam sequamur quam vulgus, non ut contrariam).

Et pour le reste, gardons nos cibles : impérialisme humanitaire, techno-mondialisme, devenir-marchandise.