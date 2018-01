Fidèle aux castrats cette fois ? Toujours plus fort !

Actualité de cette apocalyptique papauté bouffe.

Par notre amie de Benoit-et-moi.fr

http://benoit-et-moi.fr/2018/actualite/quand-le-silence-du-pape-devient-complicite.html

L’affaire de la décoration pontificale remise à une pasionaria pro-avortement hollandaise, bien que largement occultée par les médias mainstream (qui ne cherchent même plus à exploiter à leur profit la figure du Pape, comme si la répétition et la banalisation avaient fini par engendrer la lassitude, sinon l’indifférence, de l’opinion publique) fait quand même plus de bruit que prévu [(*)].

Jeanne Smits, qui évoque longuement l’affaire (ICI) écrit non sans malice:

A première vue l’affaire est incompréhensible. Qui donc s’occupe des affaires diplomatiques et politiques du Vatican pour qu’une telle bourde ait pu se commettre? L’explication la plus charitable veut qu’une peau de banane ait été glissée sous la mule du Saint-Père – mais il ne porte plus de mule et il est plutôt connu pour jouer « solo ». Quoi qu’il en soit, s’il ne porte aucune responsabilité dans l’affaire, il a au moins un pouvoir, celui de retirer la décoration à une femme qui de toute évidence est délibérément aux antipodes de l’enseignement de l’Eglise et qui ne mérite pas d’être ainsi honorée. C’est en tout cas ce que réclame un jeune prêtre de paroisse de Heemstede près d’Amsterdam, le P. Van Peperstraten, qui s’est pris des volées de bois vert sur Twitter pour avoir osé suggérer la chose.

Et sur Boulevard Voltaire, aujourd’hui, un laïc (et probablement pas un nostalgique de la messe en latin!), Claude Timmerman souligne à la fois le timing (qui est un hasard, car la décoration a été remise il y a plusieurs mois), mais surtout, et c’est important, la cohérence du pape:

À l’heure où les associations « pro-vie » mettent la dernière main à l’organisation de la marche du 21 janvier, cette nouvelle va certainement faire plaisir aux organisateurs et amener évêques et cadres religieux, qui encouragent ou participent à cette manifestation, à se poser quelques questions…

(…)

Après tout, on ne pourrait reprocher au pape François de ne pas être cohérent: il avait bien désavoué et fait démissionner le grand maître de l’ordre de Malte qui avait sanctionné le grand hospitalier coupable d’avoir fait distribuer des préservatifs dans le cadre des actions humanitaires de l’Ordre… Et le grand hospitalier fut alors restauré dans ses fonctions!

Mais l’affaire ne s’arrête pas là.

Avant-hier, je venais de mettre en ligne l’éditorial de Tomaso Scandoglio sur la Bussola quand Marco Tosatti (qui avait interrogé à ce sujet Paloma Garcia Ovejero, l’un des chiens de garde qui « gèrent » – si mal! – l' »image » de François, à défaut de celle de l’Eglise), publiait une énième mise au point du Vatican sur les conditions d’attribution d’une décoration « pontificale » à une abortiste frénétique. Il s’agissait d’une explication si emberlificotée, si maladroite, en un mot si misérable que par charité (c’est du moins ce que j’ai pensé alors), je n’ai pas cru devoir lui donner un écho.

Yves Daoudal a pris moins de précaution, et a résumé l’intervention de dame Paloma dès le lendemain, soulignant à quel point la pièce était pire que le trou:

Ou bien ce n’est pas vrai, et l’on ajoute le mensonge à l’ignominie.

Ou bien c’est vrai. Et alors c’est pire encore. Car cela veut dire qu’on décerne le titre de commandeur de l’Ordre de saint Grégoire le Grand à n’importe qui, sans le moindre examen de ce que fait ou dit le récipiendaire. De sorte que cette décoration, officiellement destinée à distinguer quelqu’un qui a rendu des services exceptionnels au Saint-Siège, est dévaluée et prostituée au point d’être distribuée à tous les membres des délégations, à des gens qui n’ont rien fait pour le Saint-Siège, ou qui œuvrent ouvertement contre la foi et la morale de l’Eglise, et contre l’Eglise elle-même. Et qu’on en fait un principe !