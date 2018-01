Lettre guénonienne

Bonjour Nicolas,

Très touchant de publier cette suite d’honneurs de Cheikh Akbar envers les différents Messagers.

Dans les milieux de droite, l’islam a mauvaise presse. Par ignorance. Mais aussi et surtout par déviation des enseignements islamiques par ce salmigondis déraciné et repoussant de cafres et autres teints bistres issus des « shitholes », qui nous sont vomis grassement par l’humanisme sorossien…

L’islam est vertical, d’aspect transcendant, d’ordre supérieur et donc universel. En ce sens, l’islam est un catholicisme comme un autre. En tant que connaisseur de Guénon, que Dieu ait sa noble et pieuse âme, vous le savez tout autant que moi.

Les cultures, quant à elles, sont horizontales, d’ordre inférieur puisqu’elles ne sont que l’expression de l’âme d’un peuple déterminé et défini. Par conséquent, les cultures ne peuvent être universelles et applicables à tous.

Et le grand drame de l’islam en terre européenne, c’est que cette religion est connue et représentée uniquement au travers de cultures étrangères, de cette satanée immigration et d’un corpus, envers lequel je suis hautement critique, que sont les sommes hadithiques malheureusement appliquées de manière zélée, avec l’aide très dispensable des bédouins du Golfe sentant l’huile, le pétrole et la vulgarité…

Que diraient Lings ou Burckhardt s’ils voyaient Kader, « musulman », jurer sur « l’Coran d’la Mecque » en vendant du haschich ou en caillassant nos chers fonctionnaires chaponnés de basse-cour républicaine ?

Salutations Traditionnelles.