Nicolas Bonnal sur Pravdareport.com : Comment la chute de l’Union soviétique ruina la classe moyenne US

Comment la chute de l’Union soviétique a ruiné les occidentaux de la classe moyenne

Nous avons élu Macron qui se montre toujours plus autoritaire, arrogant et matériellement élitiste, caricature de ces années 80 dont il est l’héritier légitime. Il y a quelques années je publiais ce texte chez mes amis de Pravdareport.com. Je le traduis… en français.

La Russie Soviétique était étiquetée Evil Empire non parce qu’elle était mauvaise, mais parce qu’elle empêchait les oligarchies capitalistes de détruire les vieilles nations et le bien-être social n’importe où. La gauche et les partis communistes surtout en France, en Italie ou en Espagne démocratique ont alors pu prendre le pouvoir ou au moins limiter le danger social. En Amérique, le système devait montrer qu’il pouvait offrir un relatif confort à la plupart des citoyens.

L’effondrement de l’Union soviétique dans les années quatre-vingt, aidé par la trahison de Mikhaïl Gorbatchev et d’une partie de l’élite bureaucratique, a mis fin à cet âge d’or en Occident. Il était temps de prétendre que la supériorité du capitalisme occidental était évidente, qu’il était temps de libérer les marchés, qu’il était temps de privatiser, de réduire les dépenses sociales, de développer une dette énorme et inutile, et qu’il était temps d’organiser une l’immigration capable de remplacer nos peuples. L’arrogance du néo-libéralisme a depuis été complète, aidée par les guerres chaotiques et la soumission de la presse et de presque tous les types de médias – sauf sur le web.

J’ai toujours pensé la même chose depuis la chute du mur de Berlin qui m’attrista et attrista bientôt les victimes sociales du capitalisme ouest-allemand. . Cette fois, j’ai la satisfaction d’être approuvé par le prix Nobel américain Jo Stiglitz qui arrive à écrire ces lignes curieuses dans le NYT. Le célèbre journal passe en revue la grande fracture, après l’énorme succès d’un livre économique français en Amérique, écrit par l’érudit M. Piketty. Même les plus stupides des Américains reconnaissent qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans leur paradis néocon!

Stiglitz tente de répondre à la question délicate: pourquoi sommes-nous tombés si bas?

Et timidement, il nous donne la bonne réponse:

« Alors pourquoi l’Amérique a-t-elle choisi ces politiques d’amélioration des inégalités? Une partie de la réponse est que la Seconde Guerre mondiale s’est évanouie dans la mémoire, de même que la solidarité qu’elle a engendrée. Comme l’Amérique a triomphé dans la guerre froide, il ne semblait pas y avoir de concurrent viable à notre modèle économique. »

Une fois qu’il n’y aurait pas d’Union Soviétique, il serait temps d’écraser les forces de travail, de réduire les dépenses sociales et d’éliminer toute forme de protestation. Le système financier ne pourrait aider que les plus riches. Le vieillissement de la population de l’Ouest faciliterait ce sombre programme. Maintenant 300 Américains sont aussi riches que les 100 millions les plus pauvres! C’est pire qu’au Brésil!

Stiglitz:

« Idéologie et intérêts combinés de manière néfaste. Certains ont tiré la mauvaise leçon de l’effondrement du système soviétique. Le balancier est passé de trop de gouvernement à beaucoup trop peu ici. Les entreprises ont plaidé pour l’abolition des règlements, même lorsque ces règlements avaient tant contribué à protéger et à améliorer notre environnement, notre sécurité, notre santé et l’économie elle-même. »

Comme nous le savons en 2008, l’oligarchie a choisi Obama comme masque pour couvrir ses guerres et ses iniquités. Obama et son administration n’ont aidé que les pauvres, comme le brave shérif de Nottingham, le plus riche et les banques, tout en accélérant la destruction de la fameuse classe moyenne américaine.

Comme M. Craig Roberts, mais beaucoup plus lentement, et bien hypocritement, M. Stiglitz conclut que nous devons mettre fin à la société de recherche de rente vers laquelle nous sommes attirés, dans laquelle les riches obtiennent des profits en manipulant le système.

Ma réponse sera une question: pourquoi devons-nous? Pourquoi doivent-ils? Les oligarques qui possèdent l’Amérique et les médias et qui ont besoin de plus de guerres contre la Russie ou de plus de sanctions contre les banques françaises ne s’arrêteront pas là. Sheldon Adelson veut sa guerre contre l’Iran et il achètera le prochain candidat putain républicain qui sera présenté comme un réformateur mondial, même si nous commençons une guerre atomique la semaine suivante.

Je me souviens parfaitement d’un psychopathe similaire: il y a huit ans, après les années d’inconduite américaine de Bush, le NYT donnait des colonnes à des économistes agacés, à des experts scrupuleux et repentants qui, comme M. Stiglitz, s’excusaient et promettaient l’avenir était rose et possible en Amérique. M. Krugman, Thomas Friedman et ainsi de suite pleuraient déjà tout ce qu’ils pouvaient!

Mais il n’y aura pas de meilleur avenir en Amérique, car il n’y a plus d’Union Soviétique pour menacer une élite mondiale déchaînée et non apeurée.

