René Guénon et le rallongement de la durée du jour

Nous nous sentons mieux en voyant les jours rallonger, la lumière l’emporter sur les ténèbres. Explication symbolique avec René Guénon.

Une de ses plus belles pages, dans les symboles de la science sacrée… Inspiration astronomique, hébraïque et solaire. Du grandiose (trouvez tout si ce n’est fait sur archive.org).

« Bien que l’été soit généralement considéré comme une saison joyeuse et l’hiver comme une saison triste, par là même que le premier représente en quelque sorte le triomphe de la lumière et le second celui de l’obscurité, les deux solstices correspondants n’en ont pas moins, en réalité, un caractère exactement opposé à celui-là ; il peut sembler qu’il y ait là un paradoxe assez étrange, et pourtant il est bien facile de comprendre qu’il en soit ainsi dès lors qu’on a quelque connaissance des données traditionnelles sur la marche du cycle annuel. En effet, ce qui a atteint son maximum ne peut plus que décroître, et ce qui est parvenu à son minimum ne peut au contraire que commencer aussitôt à croître1 ; c’est pourquoi le solstice d’été marque le début de la moitié descendante de l’année, et le solstice d’hiver, inversement, celui de sa moitié ascendante et c’est aussi ce qui explique, au point de vue de sa signification cosmique, cette parole de saint Jean-Baptiste, dont la naissance coïncide avec le solstice d’été : « Il faut qu’il croisse (le Christ né au solstice d’hiver) et que je diminue2. » On sait que, dans la tradition hindoue, la phase ascendante est mise en rapport avec le dêva-yâna, et la phase descendante avec le pitri-yâna ; par suite, dans le Zodiaque, le signe du Cancer, correspondant au solstice d’été, est la « porte des hommes », qui donne accès au pitri-yâna, et le signe du Capricorne, correspondant au solstice d’hiver, est la « porte des dieux », qui donne accès au dêva-yâna. En réalité, c’est la moitié ascendante du cycle annuel qui est la période « joyeuse », c’est-à-dire bénéfique ou favorable, et sa moitié descendante qui est la période « triste », c’est-à-dire maléfique ou défavorable ; et le même caractère appartient naturellement à la porte solsticiale qui ouvre chacune de ces deux périodes en lesquelles l’année se trouve divisée par le sens même de la marche du soleil.

On sait d’autre part que, dans le christianisme, ce sont les fêtes des deux saints Jean qui sont en rapport direct avec les deux solstices3 ; et ce qui est assez remarquable, bien que nous ne l’ayons jamais vu signalé nulle part, c’est que ce que nous venons de rappeler est exprimé d’une certaine façon par le double sens qui se trouve inclus dans le nom même de Jean4. En effet, le mot hanan, en hébreu, a à la fois le sens de « bienveillance » et de « miséricorde » et celui de « louange » (et il est au moins curieux de constater que, en français même, des mots comme « grâce » et « merci » ont aussi exactement la même double signification) ; par suite, le nom Jahanan peut signifier « miséricorde de Dieu » et aussi « louange à Dieu ». Or, il est facile de se rendre compte que le premier de ces deux sens paraît convenir tout particulièrement à saint Jean-Baptiste et le second à saint Jean l’Évangéliste ; on peut d’ailleurs dire que la miséricorde est évidemment « descendante » et la louange « ascendante », ce qui nous ramène encore à leur rapport avec les deux moitiés du cycle annuel. »

Jean qui grogne et Jean qui rit ?

Guénon ajoute dans une note :

« Nous rappellerons ici, en la rattachant plus spécialement aux idées de « tristesse » et de « joie » que nous indiquions plus haut, la figure « folklorique » bien connue, mais sans doute généralement peu comprise, de « Jean qui pleure et Jean qui rit », qui est au fond une représentation équivalente à celle des deux visages de Janus ; « Jean qui pleure » est celui qui implore la miséricorde de Dieu, c’est-à-dire saint Jean-Baptiste, et « Jean qui rit » est celui qui lui adresse des louanges, c’est-à-dire saint Jean l’Évangéliste. »

Guénon évoque dans le même fabuleux texte les piliers d’Hercule et leur dépassement :

« Cet aspect de deux colonnes se voit surtout nettement dans le cas du symbole des « colonnes d’Hercule » ; le caractère de « héros solaire » d’Hercule et la correspondance zodiacale de ses douze travaux sont trop connus pour qu’il soit nécessaire d’y insister ; et il est bien entendu que c’est précisément ce caractère solaire qui justifie la signification solsticiale des deux colonnes auxquelles est attaché son nom. Dès lors qu’il en est ainsi, la devise non plus ultra qui est rapportée à ces colonnes apparaît comme ayant une double signification : elle n’exprime pas seulement, suivant l’interprétation habituelle qui se réfère au point de vue terrestre et qui est d’ailleurs valable dans son ordre, qu’elles marquent les limites du monde « connu », c’est-à-dire en réalité qu’elles sont les bornes que, pour des raisons qu’il pourrait être intéressant de rechercher, il n’était pas permis aux voyageurs de dépasser ; mais elle indique en même temps, et sans doute faudrait-il dire avant tout, que, au point de vue céleste, elles sont les limites que le soleil ne peut pas franchir et entre lesquelles, comme entre les deux tangentes dont il était question tout à l’heure, s’accomplit intérieurement sa marche annuelle8. Ces dernières considérations peuvent paraître assez éloignées de notre point de départ, mais à vrai dire il n’en est rien, puisqu’elles contribuent à l’explication d’un symbole qui est expressément référé aux deux saints Jean ; et d’ailleurs on peut dire que, dans la forme chrétienne de la tradition, tout ce qui concerne le symbolisme solsticial est aussi par là même plus ou moins directement en rapport avec les deux saints Jean. »

Nota. J’ai utilisé cette approche initiatique pour expliquer le chevalier au lion dans mon livre sur Perceval et la reine. Je me cite :

Dans le même texte d’Yvain, solaire et initiatique à souhait, on connaît la panique solsticiale et la peur du dérèglement cosmologique et temporel. C’est la folie d’Yvain qui arrive trop tard après la Saint-Jean, et qui n’a pas obéi à sa Dame conçue ici comme Reine du Ciel et des cycles naturels (il n’a pas non plus été le bon gardien de sa source). En réalité la folie d’Yvain est solsticiale et elle est liée à la Saint-Jean estivale qu’il n’a pas respectée. Ce terme non respecté produit le châtiment cosmique de sa Dame très isiaque. Voici ce que dit Guénon sur cette Saint-Jean liée au baptiste :

Guénon justifie ensuite la course malheureuse de notre Yvain arrivé après la fin juin, pardon, après la Saint Jean :

Notre savant impeccable explique ensuite qu’il y a autour du cercle du cycle une figure de deux tangentes (cf. Gibraltar et les piliers d’Hercule), et que ces points sont comme les bornes que le soleil ne peut jamais dépasser au cours de sa marche. Yvain l’ayant fait, il sombre dans une folie solsticiale. Nous la lions à la canicule qui déchaîne aussi les passions et prodigue la fameuse dépression estivale des aoutiens.

