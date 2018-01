Uyuni, le salar de l’air pur

Le salar d’Uyuni

Dans l’ennui sublimé de la montagne andine,

Flanqué de pic, volcans et d’oxyde de fer,

S’étend, vêtu de blanc et de désolation,

Le plus grand salé du monde congelé.

Le salar de la peur unit le ciel à l’eau,

Et la terre à l’azur, et la lumière à la pierre.

C’est un désert marin qui nous permet de vivre

Une extase salée les pieds dans l’eau glacée.

Au-dessus de notre ombre un dieu-soleil dessine

L’hexagone fractal qui fracture le sel.

Ce dieu mystérieux s’éteint la nuit venue

Et vous laisse mourir dans le froid absolu.

Fantôme, l’être humain survit tout effacé

Dans cette ombre des eaux et de salinité.

Mais cette nuit l’épure, et il devient un prêtre

De ce temple cosmique où se célèbre un rite.

