Ibn Arabi et le safari de l’esprit expliqués par Guénon et Edgar Poe

Ibn Arabi et le safari spirituel : quelques citations de René Guénon…

Pour parler d’Ibn Arabi sans fourcher de la langue, il faut être René Guénon.

Quand il en parle, il tremble. Nous aussi.

« Mohyiddin fut tout autre chose que le « poète mystique » qu’imagine M. Astîn Palacios ; ce qu’il convient de dire ici c’est que, dans l’ésotérisme islamique, il est appelé Esh-Sheikh el-akbar, c’est-à-dire le plus grand des Maîtres spirituels, le Maître par excellence, que sa doctrine est d’essence purement métaphysique, et que plusieurs des principaux Ordres initiatiques de l’Islam, parmi ceux qui sont les plus élevés et les plus fermés en même temps, procèdent de lui directement. »

L’homme supérieur selon Guénon :

« Ceux-ci pourraient dire comme Mohyiddin ibn Arabi : « Mon coeur est devenu capable de toute forme : il est un pâturage pour les gazelles et un couvent pour les moines chrétiens, et un temple pour les idoles, et la Kaabah du pèlerin, et la table de la Thorah et le livre du Qorân. Je suis la religion de l’Amour, quelque route que prennent ses chameaux ; ma religion et ma foi sont la vraie religion. »

Evocation de Palacio (voyez en espagnol ses travaux admirables ; archive.org comme toujours) :

« Don Miguel Asîn Palacios a montré les multiples rapports qui existent, pour le fond et même pour la forme, entre Divine Comédie (sans parler de certains passages de la Vita Nuova et du Convito), d’une part, et d’autre part, le Kitâb el-isrâ (Livre du voyage nocturne) et les Futûhât el-Mekkiyah (Révélations de la Mecque) de Mohyiddin ibn Arabi, ouvrages antérieurs de quatre-vingts ans environ, et il conclut que ces analogies sont plus nombreuses à elles seules que toutes celles que les commentateurs sont parvenus à établir entre l’œuvre de Dante et toutes les autres littératures de tout pays.

En voici quelques exemples : « Dans une adaptation de la légende musulmane, un loup et un lion barrent la route au pèlerin, comme la panthère, le lion et la louve font reculer Dante…Virgile est envoyé à Dante et Gabriel à Mohammed par le Ciel ; tous deux, durant le voyage, satisfont à la curiosité du pèlerin. L’Enfer est annoncé dans les deux légendes par des signes identiques : tumulte violent et confus, rafale de feu…L’architecture de l’Enfer dantesque est calquée sur celle de l’Enfer musulman : tous deux sont un gigantesques entonnoir formé par une série d’étages, de degrés ou de marches circulaires qui descendent graduellement jusqu’au fond de la terre ; chacun d’eux recèle une catégorie de pécheurs, dont la culpabilité et la peine d’aggravent à mesure qu’ils habitent un cercle plus enfoncé. Chaque étage se subdivise en différents autres, effectués à des catégories variées de pécheurs ; enfin, ces deux Enfers sont situés tous les deux sous la ville de Jérusalem… »

Dans son livre sur Dante, Guénon ajoute :

« Les étages infernaux, les cieux astronomiques, les cercles de la rose mystique, les chœurs angéliques qui entourent le foyer de la lumière divine, les trois cercles symbolisant la trinité de personnes, sont empruntés mot pour mot par le poète florentin à Mohyiddin ibn Arabi. »

Ici je vais citer Edgar Poe, admirables génie américains qui semble avoir tout su, tour compris et tout assimilé de l’occident (Dupin…) et de l’orient ! Petit extrait du si mystérieux récit « une descente dans le maelstrom » :

« Les rayons de la lune semblaient chercher le fin fond de l’immense gouffre ; cependant, je ne pouvais rien distinguer nettement, à cause d’un épais brouillard qui enveloppait toutes choses, et sur lequel planait un magnifique arc-en-ciel, semblable à ce pont étroit et vacillant que les musulmans affirment être le seul passage entre le Temps et l’Éternité. Ce brouillard ou cette écume était sans doute occasionné par le conflit des grands murs de l’entonnoir, quand ils se rencontraient et se brisaient au fond ; – quant au hurlement qui montait de ce brouillard vers le ciel, je n’essayerai pas de le décrire. »

Je cite le traité sur le voyage (le mot arabe a donné notre safari, revoyez Hatari, le film d’Howard Hawks, ultime grand classique) :

« Les voyages sont de trois sortes et il n’y en a pas quatre. Tels sont ceux que Dieu reconnaît: le voyage venant de Lui, le voyage vers Lui et le voyage en Lui. Ce dernier est le voyage de l’errance et de la perplexité. Celui qui voyage venant de Lui, son gain est ce qui s’est trouvé être11; tel est son gain, alors que celui qui voyage en Lui ne gagne que lui-même. Ces deux premiers voyages ont une fin à laquelle on parvient et on s’arrête, tandis que le troisième,

celui de l’errance, est sans fin. La route suivie par les voyageurs est de deux sortes; l’une par la terre, l’autre par la mer. Dieu – Il est puissant et majestueux – dit: «Il est celui qui vous fait aller par terre et par mer» (10: 22). Il faut noter ici que si Dieu – exalté soit-Il – a mentionné la terre avant la mer et l’a fait avec insistance12, c’est pour que l’on sache que celui qui peut

aller par terre ne doit pas, sauf nécessité, le faire par mer13. ‘Umar b. al-Khattâb – Dieu l’agrée – disait: «N’était ce verset – et il récitait «Il est celui qui vous fait aller par terre et par mer» – j’aurais frappé de ce nerf de boeuf celui qui voyage par mer». La seule parole divine «certes il y a en cela des signes pour tout homme doué de patience et de gratitude» (31: 31 et 42: 33)14, suffirait comme indication de renoncer au voyage en mer.

Précisons que ces trois voyages, nul ne les accomplit sans s’exposer au danger, à moins d’être porté comme dans le Voyage Nocturne. Quiconque est emmené en voyage est assuré du salut; quiconque voyage par lui-même est en danger. »

Du sublime pour conclure :

« Dans le monde supérieur, les sphères entraînent dans leur rotation perpétuelle, sans le moindre repos, les êtres qu’elles contiennent. Si elles s’immobilisaient, la création serait réduite à néant et l’ordonnance du monde parviendrait à son achèvement et à sa fin. »

Ibn Arabi évoque aussi « le voyage des pensées dans les catégories du louable et du blâmable, le voyage des souffles émis par celui qui respire, le voyage des regards à travers les choses vues en éveil ou en sommeil et leur passage d’un monde à l’autre par la transposition de leur signification20; tout ceci est sans aucun doute voyage pour tout homme doué d’intelligence. »

Enfin On ne saurait trop recommander aux amateurs de safaris spirituels de découvrir le texte de Cicéron le songe de Scipion…