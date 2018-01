Tex Avery et votre abrutissement par la télé (en 1951 !)…

Reprise du matin, veinards !

Tex Avery et la symphonie en argot

J’étais interne à Louis-le-Grand en 1979. Le dimanche soir, on allait voir une timide télé située dans un improbable grenier où je m’essayais parfois au chant grégorien avec un copain corse.

Ce soir-là c’était différent : il y avait une bagarre entre ceux qui voulaient voir du tennis (Borg contre Gerulaitis je crois) et ceux qui voulaient voir « texavri » ; les plus déterminés imposèrent leur point de vue, qui étaient aussi les plus initiés comme on va voir.

En cinq minutes j’étais conquis par ce méconnu du ciné-club ; le génie à l’état pur, le rire inextinguible de vagues (Eschyle), l’imagination pantagruélique, le délirium méta-fictionnel (pour parler comme nous à l’époque), le mécanisme plaqué sur du vivant de Bergson (j’explique cela dans mon Kubrick), toute la volonté cinétique américaine, à l’époque où cette grande dynamocratie était toujours le vrai modèle…

Quarante ans plus tard je reçois mes disques d’occasion via Amazon.fr (autre exemple de génie cinétique US, puisqu’en plus vous pouvez lire mes essais…) et je peux en parler plan par plan. Je choisis la symphonie en argot, (symphony in slang) où le génial texan des années quarante et cinquante, de la fin de l’âge d’or de la créativité américaine donc, prend des expressions argotiques et les traduit mot à mot en images…

Vivre au pied de la lettre. Enfin.

On voit un olibrius blond arriver au paradis et ne pas être compris par saint Pierre. Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche et il s’énamoure d’une de ces bombes sexuelles rigolotes (voyez le petit chaperon rouge, où les personnages se mutinent contre le conte de Grimm-Perrault) dont notre anti-Disney, si proche de Raymond Roussel, des surréalistes ou de Boris Vian (découvrez sa nouvelle le Figurant) et ici le génie visuel de tex (il maîtrisait le rythme et le craft comme personne, et son musicien Scott Bradley était phénoménal, parodiant tout à la vitesse du vent) s’en donne à cœur joie.

La robe lui va comme un gant. Comme un gant !

Là, il pleut des cordes (des chiens en anglais, qui tombent du ciel).

On donne sa langue au chat, qui la montre sur son fauteuil.

La vamp Mary monte sur ses grands chevaux, qui terrassent le plafond de la chambre.

Mary prépare un remède de cheval qui sort de la marmite…

La nana du chien…

On se fait servir un beau coq-que-tail au restaurant…

Et cela n’arrête pas pendant sept minutes de rêve, au cours desquelles on a droit à plus d’idées que dans tout le cinoche actuel. Pas de mystère : Tex Avery (censuré aujourd’hui pour les problèmes de politiquement incorrect que l’on devine) travaillait avec son équipe d’arrache-pied pour distraire un public qui payait et qui n’avait pas encore été abruti par la télé (voyez son dessein animé à ce sujet).

Tex Avery c’était le paradis perdu/parodie retrouvée, notre seul maître hypermoderne.