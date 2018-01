Ubu et la bicyclette (par notre lecteur Pierre)

Alfred Jarry, Bicyclette Clément luxe 96, Dopage et carré VIP.



La définition que donnent aujourd’hui les Chinois de la bicyclette :

» Petit mulet que l’ on conduit par les oreilles et que l’ on fait avancer en le bourrant de coups de pieds. »



Le Canard sauvage du 11-17 Avril 1903

La passion considérée comme course de côte Alfred J arry

Le vélo d’ Alfred dormait dans sa chambre. Alfred l’ emmenait partout.

La Bicyclette Clément Luxe 96 course sur piste à option jante en bois.

Prix 525 francs option 25 francs

Jules Trochon, marchand de cycle à Laval toucha deux fois cinq francs de J arry et quinze francs de la soeur de Jarry.

Pour le reste, voir en comptabilité la démarque inconnue. Passablement connue.

Avec un siècle d’ avance sur l’ acadésyne ou AICAR GW 1516, (+ de 50% de performances sur les souris et les rats) largement supérieur à l’ EPO , produit dopant indétectable utilisés dans les sports argentés, Alfred Jarry dénonce le Perpetual-Motion-Food. Le doping de l’ année 1903.

A la force de la plume et du jarret, Alfred Jarry (1873-1907) s’est fait une place au panthéon du cycle. Derrière le masque d’Ubu, surgit au détour d’un virage relevé – au centenaire de sa mort- l’ombre rayonnante d’un Jarry cycliste avide d’exercice physique et de sensations nouvelles. Ne partageait-il pas sa chambre avec sa Clément luxe 96, bicyclette restée à jamais impayée, qu’il considérait comme son » squelette extérieur » ? Ubu cycliste rassemble tous ces écrits vélocipédiques. On y croisera Jésus dérapant dans la côte du Golgotha, Ixion attaché à sa roue pour l’éternité, des piétons écraseurs, l’acrobate du » looping the loop « , une quintuplette lancée à la poursuite d’un train entre Paris et Irkoutsk, des coureurs ivres-morts dopés au » Perpetual-Motion-Food « .. .



Incontournable du roman, William Elson, le Bernard Sainz alias Docteur Mabuse du doping. Monsieur William Elson, chimiste de renom, fait alors intervenir l’une de ses inventions, la perpetual-motion food « la nourriture du mouvement perpétuel ». Cette nourriture régénère les muscles pendant l’effort. Un homme ainsi nourri pourrait, sans effort particulier, devenir physiquement hyper-impressionnant et rivaliser avec les ancêtres de Lance Armstrong. Pour mettre à l’épreuve son invention, le chimiste propose aux invités d’assister à une course de vélos où les sportifs seront exclusivement alimentés avec cette nourriture. Cette course, c’ est 10 000 milles, Paris – Irkoutsk, de la France à la Russie . Les spectateurs – Jarry invente déjà le carré VIP du sport moderne- pourront suivre la course de façon privilégiée depuis un train qui roulera au côté du peloton. Mieux que la caravane du Tour de France !

Amaury Sport Organisation, le journal l’ Auto, créateur du Tour de France, l’ Equipe et le Parisien Libéré n’ ont fait que plagier UBU Cycliste !

A quand un maillot Ubu pour le facétieux Peter Sagan !

Et pour Jacques Tati :

et son Monsieur Hulot, facteur des nouvelles ubuesques :

A quand un vrai Tour Cycliste, le Tour de la planète UBU !