Pourquoi la thèse moderne du progrès (qui suppose un homme annihilé pendant des milliers/millions d’années) est finalement fausse et très abrutie (F. Schuon)

Pourquoi la thèse moderne du progrès (qui suppose un homme annihilé pendant des milliers/millions d’années) est finalement fausse et très abrutie

« La thèse du progrès indéfini se heurte du reste à la contradiction suivante : si l’homme a pu vivre pendant des millénaires sous l’emprise d’erreurs et de sottises, — à supposer que les traditions ne soient que cela, et alors l’erreur et la sottise seraient quasiment incommensurables, — l’immensité de cette duperie serait incompatible avec l’intelligence qu’on prête à l’homme comme tel et qu’on est obligé de lui prêter; autrement dit, si l’homme est assez intelligent pour aboutir au «progrès» qu’incarne notre époque, — à supposer que ce soit là une réalité, — il est a priori trop intelligent pour avoir été dupe, pendant des millénaires, d’erreurs aussi ridicules que celles que le progressisme lui attribue ; mais si au contraire l’homme est assez sot pour y avoir cru si longtemps, il est aussi trop sot pour en sortir. Ou encore : si les hommes actuels étaient arrivés enfin à la vérité, ils devraient être supérieurs en proportion aux hommes d’autrefois, et cette proportion serait presque absolue; or le moins qu’on puisse dire est que l’homme ancien — médiéval ou antique — n’était ni moins intelligent ni moins vertueux que l’homme moderne, loin de là. L’idéologie du progrès est une de ces absurdités qui frappent par le manque d’imagination autant que par celui du sens des proportions ; c’est, du reste, essentiellement une illusion de vaishya, un peu comme la «culture», qui n’est autre qu’une «intellectualité» sans intelligence. »

Frithjof Schuon – castes et races