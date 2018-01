Tommy Lee Jones et la longue entropie américaine (au cinéma). N’oubliez pas le Tavernier non plus et sa vision déjantée d’une Louisiane dégénérée…

Tommy Lee Jones et la longue entropie américaine (au cinéma)

Philippe Grasset avait recommandé ici la vallée d’Elah, film éprouvant et affolant du scénariste télé Paul Haggis. Un père découvre que son fils engagé en Irak et disparu en Amérique était une ordure et un tortionnaire. Il en hisse son drapeau à l’envers. Il était temps.

Avec sa tête de Droopy fatigué et son talent bougonnant, ce texan hispanophone et francophile (films avec Luc Besson et Tavernier) a été présent dans tous les films importants depuis quarante ans. Il incarne cette Amérique fatiguée, impériale, étendue comme trop peu de beurre sur trop de pain (Tolkien). Il est capable de faire un film antisystème ou une œuvre de propagande sans y prendre garde, et c’est pourquoi nous l’aimons bien. Il dit aimer l’honneur, le sport, le polo, les chevaux, Al Gore (son compagnon de chambrée à Harvard).

Il a des origines cherokees, c’est la seule aristocratie tolérable là-bas.

Love story (1970)

Tommy Lee Jones joua un petit rôle dans ce dernier film romantique. Depuis on fait de la comédie romantique.

Les yeux de Laura Mars (1978)

La pornographie photo déchaînée… Un policier schizophrène devient assassin et amoureux de sa future victime. C’est Tommy Lee.

La vallée d’Elah

Scène fameuse, qui émerveille Philippe Grasset : on hisse le drapeau impérial à l’envers pour montrer que la république impériale (quel oxymore de Venise) a un pépin avec son destin. C’était il y a dix ans et on a élu Make America Great Again depuis…

Piège en haute mer

Un hippie fou prend un sous-marin en otage. Le combat final au poignard avec Steven Seagal est remarquable. On tape aussi sur l’antipatriotisme des années soixante…

L’Enfer du devoir (Rules of Engagement)

Un de nos préférés. Il faut justifier un massacre de civils par les militaires US au Yémen. Aucun problème. Hommage aux combattants communistes du Vietnam au passage, et grande partition de Mark Isham, plus grand musicien de films depuis trente ans, mais qui le sait ?

JFK

Opus confus de Stone où Jones joue un rôle non moins confus de conspirateur gay. Quand la théorie de la conspiration rime avec transpiration et confusion…

Le fugitif

Un beau classique de la télé. Son seul oscar à Hollywood. Meneur d’hommes nés (il aurait voulu être coach, il a été champion universitaire de football à Harvard), Tommy Lee Jones fait oublier le pauvre Harrison Ford aussi paumé ici que dans Blade runner…

Traqué

Remake de Rambo pour public pop-corn. Un instructeur en commandos essaie de récupérer une brebis galeuse avant qu’elle fasse trop de dégâts sur le sol américain. Mise en scène musclée de notre expert Friedkin (l’exorciste, plus belle opération psychologique de la CIA au cinéma).

Entre Ciel et terre

Encore un rôle de soldat, un sous-officier rendu fou par sa violence, et qui épouse une pauvre paysanne vietnamienne déracinée et américanisée en quelques mois, comme le reste du monde (lisez Baudrillard pour comprendre). Je répète : le meilleur film d’Oliver Stone est son court-métrage d’hommage à Céline.

Natural born killers

Génération télé, génération débile, génération Las Vegas. Tuer pour devenir célèbre ! Honneur à ceux par qui le scandale arrive. Jones dirige la prison et arrive miraculeusement à ressembler à la Studebaker 57 – comme le lui demandait Oliver Stone.

No country for old men

Un âpre opus des frères Coen. Bardem miraculeux de génie lui vole la vedette. Un vieux sheriff texan débordé par les histoires néo-sadiques et philosophico-argotiques de Cormac MacCarthy…

Man of the house (garde rapprochée)

Un de mes préférés. Tommy Lee avec sa tête de « déplorable » et de toutou attardé doit garder une dizaine de pom-pom girls aussi abruties qu’on peut l’être. La société US a du souci à se faire, mais comme Baudelaire le disait déjà…

Jason Bourne

Jason Bourne est typique du cinéma-vaseline dont me parlait Serge de Beketch. On se révolte contre le système, on tente de l’améliorer par la révolte… Ici Tommy Lee joue un méchant bureaucrate du Deep State.

Double Jeu (Double Jeopardy)

Ce film est une chasse aux hommes. Un mari tordu (tous les hommes le sont, demandez au swine-stein) disparait, et fait condamner sa femme pour meurtre. Tommy va aider la pauvrette à se refaire une virginité juridique. Ici nous aimons le titre français, double jeu, qui montre que cet acteur pas comme les autres joue avec nos nerfs et nos fausses espérances !

Men in black.

…Ou l’art d’avoir peur des invasions qui ont déjà eu lieu